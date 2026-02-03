https://ria.ru/20260203/dtp-2072045801.html
В Ростовской области пять человек пострадали в ДТП
Пять человек, в том числе двое детей, пострадали и были госпитализированы после лобового столкновения двух легковых автомобилей на трассе в Ремонтненском районе
ростовская область
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 3 фев - РИА Новости. Пять человек, в том числе двое детей, пострадали и были госпитализированы после лобового столкновения двух легковых автомобилей на трассе в Ремонтненском районе Ростовской области, сообщает Госавтоинспекция региона.
Авария произошла во вторник на 67-м километре автодороги "Элиста - Зимовники". Водитель "ВАЗ-211540", по предварительным данным, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем "Лада Приора".
"В результате дорожно-транспортного происшествия автомобили получили механические повреждения, оба водителя, а также пассажиры автомобиля "Лада Приора" 1996, 2019 и 2021 годов рождения получили травмы и были госпитализированы в медицинское учреждение", - говорится в сообщении.