В Ростовской области пять человек пострадали в ДТП

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 3 фев - РИА Новости. Пять человек, в том числе двое детей, пострадали и были госпитализированы после лобового столкновения двух легковых автомобилей на трассе в Ремонтненском районе Ростовской области, сообщает Госавтоинспекция региона.

Авария произошла во вторник на 67-м километре автодороги "Элиста - Зимовники". Водитель "ВАЗ-211540", по предварительным данным, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем "Лада Приора".