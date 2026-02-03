https://ria.ru/20260203/dtp-2071954310.html
Число пострадавших в ДТП с автобусами в Пермском крае выросло до девяти
Девять человек пострадали в ДТП с участием двух маршрутных автобусов в пермской Лысьве, сообщили РИА Новости в краевом минздраве. РИА Новости, 03.02.2026
происшествия
лысьва
россия
новый год
лысьва
россия
происшествия, лысьва, россия
Происшествия, Лысьва, Россия, Новый год
Число пострадавших в ДТП с автобусами в Пермском крае выросло до девяти человек
ПЕРМЬ, 3 фев - РИА Новости. Девять человек пострадали в ДТП с участием двух маршрутных автобусов в пермской Лысьве, сообщили РИА Новости в краевом минздраве.
Во вторник днем в пермской Лысьве
водитель автобуса "Газель Next" выехал на встречную полосу, где столкнулся с другим таким же автобусом. В СУСК РФ
по региону возбуждено дело о небезопасных услугах. Глава округа Александр Пермяков сообщал о шести пострадавших в ДТП.
"Всего за медицинской помощью в Лысьвенскую горбольницу обратились девять человек. Пять из них осмотрены, отправлены на амбулаторное лечение. Четверо пострадавших госпитализированы: один человек в тяжелом состоянии, второй пострадавший в среднетяжелом состоянии", - рассказали в минздраве.
Собеседник агентства уточнил, что еще двое пострадавших, включая подростка 12 лет, находятся в состоянии средней степени тяжести. Всем людям оказывают медицинскую помощь.