Число пострадавших в ДТП с автобусами в Пермском крае выросло до девяти

ПЕРМЬ, 3 фев - РИА Новости. Девять человек пострадали в ДТП с участием двух маршрутных автобусов в пермской Лысьве, сообщили РИА Новости в краевом минздраве.

"Всего за медицинской помощью в Лысьвенскую горбольницу обратились девять человек. Пять из них осмотрены, отправлены на амбулаторное лечение. Четверо пострадавших госпитализированы: один человек в тяжелом состоянии, второй пострадавший в среднетяжелом состоянии", - рассказали в минздраве.