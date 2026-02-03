Рейтинг@Mail.ru
Число пострадавших в ДТП с автобусами в Пермском крае выросло до девяти - РИА Новости, 03.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:03 03.02.2026 (обновлено: 15:09 03.02.2026)
https://ria.ru/20260203/dtp-2071954310.html
Число пострадавших в ДТП с автобусами в Пермском крае выросло до девяти
Число пострадавших в ДТП с автобусами в Пермском крае выросло до девяти - РИА Новости, 03.02.2026
Число пострадавших в ДТП с автобусами в Пермском крае выросло до девяти
Девять человек пострадали в ДТП с участием двух маршрутных автобусов в пермской Лысьве, сообщили РИА Новости в краевом минздраве. РИА Новости, 03.02.2026
2026-02-03T15:03:00+03:00
2026-02-03T15:09:00+03:00
происшествия
лысьва
россия
новый год
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/03/2071953915_3:60:1697:1013_1920x0_80_0_0_d9ff1ae4df51fb01faa1fbb0076904ce.jpg
https://ria.ru/20260203/chelovek-2071859281.html
https://ria.ru/20260203/dtp-2071951373.html
лысьва
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/03/2071953915_241:0:1670:1072_1920x0_80_0_0_4aa8b06089fa762064a0b9c5ef251dee.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, лысьва, россия, новый год
Происшествия, Лысьва, Россия, Новый год
Число пострадавших в ДТП с автобусами в Пермском крае выросло до девяти

Число пострадавших в ДТП с автобусами в Пермском крае выросло до девяти человек

© Следком Прикамья/TelegramПоследствия столкновения двух маршрутных автобусов в пермской Лысьве. 3 февраля 2026
Последствия столкновения двух маршрутных автобусов в пермской Лысьве. 3 февраля 2026 - РИА Новости, 1920, 03.02.2026
© Следком Прикамья/Telegram
Последствия столкновения двух маршрутных автобусов в пермской Лысьве. 3 февраля 2026
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ПЕРМЬ, 3 фев - РИА Новости. Девять человек пострадали в ДТП с участием двух маршрутных автобусов в пермской Лысьве, сообщили РИА Новости в краевом минздраве.
Во вторник днем в пермской Лысьве водитель автобуса "Газель Next" выехал на встречную полосу, где столкнулся с другим таким же автобусом. В СУСК РФ по региону возбуждено дело о небезопасных услугах. Глава округа Александр Пермяков сообщал о шести пострадавших в ДТП.
Последствия ДТП на трассе в Омской области. 3 февраля 2026 - РИА Новости, 1920, 03.02.2026
В ДТП в Омской области два человека и две лошади погибли
Вчера, 09:33
"Всего за медицинской помощью в Лысьвенскую горбольницу обратились девять человек. Пять из них осмотрены, отправлены на амбулаторное лечение. Четверо пострадавших госпитализированы: один человек в тяжелом состоянии, второй пострадавший в среднетяжелом состоянии", - рассказали в минздраве.
Собеседник агентства уточнил, что еще двое пострадавших, включая подростка 12 лет, находятся в состоянии средней степени тяжести. Всем людям оказывают медицинскую помощь.
Последствия ДТП с участием автобуса ПАЗ и грузового автомобиля в Красноярском крае. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 03.02.2026
Семьям погибших в ДТП в Красноярском крае выплатят по миллиону рублей
Вчера, 14:52
 
ПроисшествияЛысьваРоссияНовый год
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала