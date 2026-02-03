Рейтинг@Mail.ru
В Пермской области шесть человек пострадали в ДТП - РИА Новости, 03.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:56 03.02.2026 (обновлено: 15:04 03.02.2026)
https://ria.ru/20260203/dtp-2071952277.html
В Пермской области шесть человек пострадали в ДТП
В Пермской области шесть человек пострадали в ДТП - РИА Новости, 03.02.2026
В Пермской области шесть человек пострадали в ДТП
Шесть человек, в том числе ребенок, пострадали при столкновении двух маршрутных автобусов в пермской Лысьве, сообщил глава Лысьвенского муниципального округа... РИА Новости, 03.02.2026
2026-02-03T14:56:00+03:00
2026-02-03T15:04:00+03:00
происшествия
россия
лысьва
следственный комитет россии (ск рф)
новый год
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/03/2071953893_0:4:1682:950_1920x0_80_0_0_4898c73cb821d4713aebbdbdf7d5b14a.jpg
https://ria.ru/20260203/dtp-2071951373.html
россия
лысьва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/03/2071953893_232:0:1664:1074_1920x0_80_0_0_b8beac16fe7726c3e135249e11903cde.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, лысьва, следственный комитет россии (ск рф), новый год
Происшествия, Россия, Лысьва, Следственный комитет России (СК РФ), Новый год
В Пермской области шесть человек пострадали в ДТП

В Пермской области шесть человек пострадали в ДТП с двумя автобусами

© Следком Прикамья/TelegramПоследствия столкновения двух маршрутных автобусов в пермской Лысьве. 3 февраля 2026
Последствия столкновения двух маршрутных автобусов в пермской Лысьве. 3 февраля 2026 - РИА Новости, 1920, 03.02.2026
© Следком Прикамья/Telegram
Последствия столкновения двух маршрутных автобусов в пермской Лысьве. 3 февраля 2026
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ПЕРМЬ, 3 фев - РИА Новости. Шесть человек, в том числе ребенок, пострадали при столкновении двух маршрутных автобусов в пермской Лысьве, сообщил глава Лысьвенского муниципального округа Александр Пермяков, СУСК РФ по региону возбудило уголовное дело.
По данным регионального управления СК, ДТП произошло во вторник днем. В краевой Госавтоинспекции уточнили, что рейсовый автобус "Газель Next" ехал по лысьвенской улице Сушина в сторону улицы Тракторной. По предварительной информации, водитель не справился с управлением и врезался в другой такой же встречный автобус. СУСК проинформировало о возбуждении уголовное дело по статье 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья граждан).
"В результате ДТП пострадали шесть человек, из них один ребенок 2013 года рождения, оба водителя автобусов. Все пострадавшие доставлены в городскую больницу, им оказывается помощь", - написал Пермяков на своей странице "ВКонтакте".
Он добавил, что все пострадавшие доставлены в городскую больницу, им оказывают помощь.
Последствия ДТП с участием автобуса ПАЗ и грузового автомобиля в Красноярском крае. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 03.02.2026
Семьям погибших в ДТП в Красноярском крае выплатят по миллиону рублей
Вчера, 14:52
 
ПроисшествияРоссияЛысьваСледственный комитет России (СК РФ)Новый год
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала