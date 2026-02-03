https://ria.ru/20260203/dtp-2071952277.html
В Пермской области шесть человек пострадали в ДТП
В Пермской области шесть человек пострадали в ДТП - РИА Новости, 03.02.2026
В Пермской области шесть человек пострадали в ДТП
Шесть человек, в том числе ребенок, пострадали при столкновении двух маршрутных автобусов в пермской Лысьве, сообщил глава Лысьвенского муниципального округа... РИА Новости, 03.02.2026
ПЕРМЬ, 3 фев - РИА Новости. Шесть человек, в том числе ребенок, пострадали при столкновении двух маршрутных автобусов в пермской Лысьве, сообщил глава Лысьвенского муниципального округа Александр Пермяков, СУСК РФ по региону возбудило уголовное дело.
По данным регионального управления СК
, ДТП произошло во вторник днем. В краевой Госавтоинспекции уточнили, что рейсовый автобус "Газель Next" ехал по лысьвенской улице Сушина в сторону улицы Тракторной. По предварительной информации, водитель не справился с управлением и врезался в другой такой же встречный автобус. СУСК проинформировало о возбуждении уголовное дело по статье 238 УК РФ
(оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья граждан).
"В результате ДТП пострадали шесть человек, из них один ребенок 2013 года рождения, оба водителя автобусов. Все пострадавшие доставлены в городскую больницу, им оказывается помощь", - написал Пермяков на своей странице "ВКонтакте".
Он добавил, что все пострадавшие доставлены в городскую больницу, им оказывают помощь.