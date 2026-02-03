Рейтинг@Mail.ru
Семьям погибших в ДТП в Красноярском крае выплатят по миллиону рублей
14:52 03.02.2026 (обновлено: 14:53 03.02.2026)
Семьям погибших в ДТП в Красноярском крае выплатят по миллиону рублей
Семьям погибших в ДТП в Красноярском крае выплатят по миллиону рублей - РИА Новости, 03.02.2026
Семьям погибших в ДТП в Красноярском крае выплатят по миллиону рублей
Семьям погибших в ДТП на трассе в Рыбинском районе Красноярского края выплатят по одному миллиону, сообщается в официальном Telegram-канале правительства... РИА Новости, 03.02.2026
происшествия
рыбинский район
красноярский край
михаил котюков
рыбинский район
красноярский край
происшествия, рыбинский район, красноярский край, михаил котюков
Происшествия, Рыбинский район, Красноярский край, Михаил Котюков
Семьям погибших в ДТП в Красноярском крае выплатят по миллиону рублей

Семьям погибших в ДТП под Красноярском выплатят по миллиону рублей

Последствия ДТП с участием автобуса ПАЗ и грузового автомобиля в Красноярском крае. Кадр видео
Последствия ДТП с участием автобуса ПАЗ и грузового автомобиля в Красноярском крае. Кадр видео
© Госавтоинспекция Красноярского края
Последствия ДТП с участием автобуса ПАЗ и грузового автомобиля в Красноярском крае. Кадр видео. Архивное фото
КРАСНОЯРСК, 3 фев - РИА Новости. Семьям погибших в ДТП на трассе в Рыбинском районе Красноярского края выплатят по одному миллиону, сообщается в официальном Telegram-канале правительства региона.
"Семьям погибших в ДТП в Рыбинском округе выплатят по 1 миллиону рублей. Деньги выделены из резервного фонда по поручению губернатора Михаила Котюкова", - говорится в сообщении.
Последствия ДТП с участием автобуса ПАЗ и грузового автомобиля в Красноярском крае. Кадр видео
В Минздраве рассказали о состоянии пострадавшей в ДТП в Красноярском крае
Вчера, 05:32
По уточненным данным минздрава, после аварии было госпитализировано семь пострадавших. Шестерым из них 17 лет, одному 18 лет. Они были госпитализированы в больницы Канска и Бородино, четверо из семи санавиацией доставлены в больницу в Красноярске.
Краевой главк МВД РФ в понедельник сообщил, что на 965-м километре федеральной трассы Р-255 "Сибирь" произошло ДТП с "Газелью" и грузовиком. В результате ДТП погибли пять человек, в том числе несовершеннолетние. Полиция возбудила уголовное дело по части 5 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц). Водитель грузовика, ставший виновником ДТП, задержан и доставлен в Красноярск.
Автомобиль Следственного комитета России
В Красноярском крае задержали девочку, напавшую на сверстницу с ножом
Вчера, 14:41
 
ПроисшествияРыбинский районКрасноярский крайМихаил Котюков
 
 
