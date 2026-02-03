Семьям погибших в ДТП в Красноярском крае выплатят по миллиону рублей

КРАСНОЯРСК, 3 фев - РИА Новости. Семьям погибших в ДТП на трассе в Рыбинском районе Красноярского края выплатят по одному миллиону, сообщается в официальном Telegram-канале правительства региона.
"Семьям погибших в ДТП в Рыбинском округе выплатят по 1 миллиону рублей. Деньги выделены из резервного фонда по поручению губернатора Михаила Котюкова", - говорится в сообщении.
По уточненным данным минздрава, после аварии было госпитализировано семь пострадавших. Шестерым из них 17 лет, одному 18 лет. Они были госпитализированы в больницы Канска и Бородино, четверо из семи санавиацией доставлены в больницу в Красноярске.
Краевой главк МВД РФ в понедельник сообщил, что на 965-м километре федеральной трассы Р-255 "Сибирь" произошло ДТП с "Газелью" и грузовиком. В результате ДТП погибли пять человек, в том числе несовершеннолетние. Полиция возбудила уголовное дело по части 5 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц). Водитель грузовика, ставший виновником ДТП, задержан и доставлен в Красноярск.