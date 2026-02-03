Котюков поручил оказать поддержку семьям погибших в ДТП

КРАСНОЯРСК, 3 фев - РИА Новости. Губернатор Красноярского края поручил правительству региона оперативно оказывать необходимую помощь семьям погибших в ДТП на трассе в Рыбинском районе региона, сообщает Telegram-канал правительства края.
"Михаил Котюков поручил администрации губернатора и правительству края оперативно принять необходимые решения о поддержке семей погибших в смертельной аварии на трассе "Сибирь" в Рыбинском округе", - говорится в сообщении.
По уточненным данным минздрава, после аварии было госпитализировано 7 пострадавших. Шестерым из них 17 лет, одному 18 лет. Они были госпитализированы в больницы Канска и Бородино. Трое из семи санавиацией доставлены в больницу в Красняорске. Одна девочка в крайне тяжелом состоянии готовится к транпортировке в Красноярск.
Краевой главк МВД РФ в понедельник сообщил, что на 965-м километре федеральной трассы Р-255 "Сибирь" произошло ДТП с "Газелью" и грузовиком. По их данным, водитель автомобиля Iveco буксировал модульный дом, который отцепился и выехал на полосу встречного движения. В результате ДТП погибли пять человек, в том числе несовершеннолетние. Полиция возбудила уголовное дело по части 5 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц). Водитель грузовика, ставший виновником ДТП, задержан и доставлен в Красноярск.