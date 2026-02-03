Рейтинг@Mail.ru
Котюков поручил оказать поддержку семьям погибших в ДТП - РИА Новости, 03.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:47 03.02.2026
https://ria.ru/20260203/dtp-2071847570.html
Котюков поручил оказать поддержку семьям погибших в ДТП
Котюков поручил оказать поддержку семьям погибших в ДТП - РИА Новости, 03.02.2026
Котюков поручил оказать поддержку семьям погибших в ДТП
Губернатор Красноярского края поручил правительству региона оперативно оказывать необходимую помощь семьям погибших в ДТП на трассе в Рыбинском районе региона,... РИА Новости, 03.02.2026
2026-02-03T07:47:00+03:00
2026-02-03T07:47:00+03:00
происшествия
красноярск
красноярский край
россия
михаил котюков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/02/2071790526_0:0:1208:679_1920x0_80_0_0_1778953a18afca0377cf8519649308a5.jpg
https://ria.ru/20260202/dtp-2071806767.html
красноярск
красноярский край
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/02/2071790526_0:0:906:679_1920x0_80_0_0_c7e62b7c7b81ebd14afa4828d1808f7f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, красноярск, красноярский край, россия, михаил котюков
Происшествия, Красноярск, Красноярский край, Россия, Михаил Котюков
Котюков поручил оказать поддержку семьям погибших в ДТП

Котюков поручил оперативно оказать поддержку семьям погибших в ДТП

© Госавтоинспекция Красноярского краяПоследствия ДТП с участием автобуса ПАЗ и грузового автомобиля в Красноярском крае. Кадр видео
Последствия ДТП с участием автобуса ПАЗ и грузового автомобиля в Красноярском крае. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 03.02.2026
© Госавтоинспекция Красноярского края
Последствия ДТП с участием автобуса ПАЗ и грузового автомобиля в Красноярском крае. Кадр видео. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
КРАСНОЯРСК, 3 фев - РИА Новости. Губернатор Красноярского края поручил правительству региона оперативно оказывать необходимую помощь семьям погибших в ДТП на трассе в Рыбинском районе региона, сообщает Telegram-канал правительства края.
"Михаил Котюков поручил администрации губернатора и правительству края оперативно принять необходимые решения о поддержке семей погибших в смертельной аварии на трассе "Сибирь" в Рыбинском округе", - говорится в сообщении.
По уточненным данным минздрава, после аварии было госпитализировано 7 пострадавших. Шестерым из них 17 лет, одному 18 лет. Они были госпитализированы в больницы Канска и Бородино. Трое из семи санавиацией доставлены в больницу в Красняорске. Одна девочка в крайне тяжелом состоянии готовится к транпортировке в Красноярск.
Краевой главк МВД РФ в понедельник сообщил, что на 965-м километре федеральной трассы Р-255 "Сибирь" произошло ДТП с "Газелью" и грузовиком. По их данным, водитель автомобиля Iveco буксировал модульный дом, который отцепился и выехал на полосу встречного движения. В результате ДТП погибли пять человек, в том числе несовершеннолетние. Полиция возбудила уголовное дело по части 5 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц). Водитель грузовика, ставший виновником ДТП, задержан и доставлен в Красноярск.
Михаил Котюков - РИА Новости, 1920, 02.02.2026
Глава Красноярского края выразил соболезнования семьям погибших в ДТП
2 февраля, 21:12
 
ПроисшествияКрасноярскКрасноярский крайРоссияМихаил Котюков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала