Трех пострадавших в ДТП в Красноярском крае доставили в Красноярск
Трое из семи пострадавших в ДТП на трассе в Рыбинском районе Красноярского края доставлены в больницу в Красноярске, сообщили РИА Новости в минздраве региона. РИА Новости, 03.02.2026
2026-02-03T05:05:00+03:00
2026-02-03T05:05:00+03:00
2026-02-03T05:14:00+03:00
КРАСНОЯРСК, 3 фев - РИА Новости. Трое из семи пострадавших в ДТП на трассе в Рыбинском районе Красноярского края доставлены в больницу в Красноярске, сообщили РИА Новости в минздраве региона.
"Доставлены санавиацией трое пострадавших. Все они находятся в 20-й городской больнице. Один из них в тяжелом состоянии, двое в состоянии средней тяжести", - сказала собеседница агентства.
По данным минздрава, в больнице города Бородино остается еще один пострадавший, который находится в тяжелом состоянии, и как только состояние стабилизируется, его тоже доставят в Красноярск.
Краевой главк МВД РФ в понедельник сообщил, что на 965-м километре федеральной трассы Р-255 "Сибирь" произошло ДТП с "Газелью" и грузовиком. По их данным, водитель автомобиля Iveco буксировал модульный дом, который отцепился и выехал на полосу встречного движения. В результате ДТП погибли пять человек, в том числе несовершеннолетние.