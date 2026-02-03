Трех пострадавших в ДТП в Красноярском крае доставили в Красноярск

КРАСНОЯРСК, 3 фев - РИА Новости. Трое из семи пострадавших в ДТП на трассе в Рыбинском районе Красноярского края доставлены в больницу в Красноярске, сообщили РИА Новости в минздраве региона.

"Доставлены санавиацией трое пострадавших. Все они находятся в 20-й городской больнице. Один из них в тяжелом состоянии, двое в состоянии средней тяжести", - сказала собеседница агентства.

По данным минздрава, в больнице города Бородино остается еще один пострадавший, который находится в тяжелом состоянии, и как только состояние стабилизируется, его тоже доставят в Красноярск.