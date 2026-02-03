Рейтинг@Mail.ru
Трех пострадавших в ДТП в Красноярском крае доставили в Красноярск
05:05 03.02.2026 (обновлено: 05:14 03.02.2026)
Трех пострадавших в ДТП в Красноярском крае доставили в Красноярск
происшествия, рыбинский район, красноярский край, красноярск
Происшествия, Рыбинский район, Красноярский край, Красноярск
Трех пострадавших в ДТП в Красноярском крае доставили в Красноярск

© Госавтоинспекция Красноярского краяПоследствия ДТП с участием автобуса ПАЗ и грузового автомобиля в Красноярском крае. Кадр видео
© Госавтоинспекция Красноярского края
Последствия ДТП с участием автобуса ПАЗ и грузового автомобиля в Красноярском крае. Кадр видео. Архивное фото
КРАСНОЯРСК, 3 фев - РИА Новости. Трое из семи пострадавших в ДТП на трассе в Рыбинском районе Красноярского края доставлены в больницу в Красноярске, сообщили РИА Новости в минздраве региона.
"Доставлены санавиацией трое пострадавших. Все они находятся в 20-й городской больнице. Один из них в тяжелом состоянии, двое в состоянии средней тяжести", - сказала собеседница агентства.
По данным минздрава, в больнице города Бородино остается еще один пострадавший, который находится в тяжелом состоянии, и как только состояние стабилизируется, его тоже доставят в Красноярск.
Краевой главк МВД РФ в понедельник сообщил, что на 965-м километре федеральной трассы Р-255 "Сибирь" произошло ДТП с "Газелью" и грузовиком. По их данным, водитель автомобиля Iveco буксировал модульный дом, который отцепился и выехал на полосу встречного движения. В результате ДТП погибли пять человек, в том числе несовершеннолетние.
Последствия ДТП с участием автобуса ПАЗ и грузового автомобиля в Красноярском крае. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 03.02.2026
Водителя грузовика задержали после ДТП с погибшими в Красноярском крае
