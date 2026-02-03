Рейтинг@Mail.ru
Водителя грузовика задержали после ДТП с погибшими в Красноярском крае
04:11 03.02.2026
Водителя грузовика задержали после ДТП с погибшими в Красноярском крае
Задержан водитель грузовика, по вине которого погибли пять человек в ДТП под Красноярском, сообщает ГУ МВД по Красноярскому краю.
2026
Водителя грузовика задержали после ДТП с погибшими в Красноярском крае

Водителя грузовика задержали после ДТП с пятью погибшими в Красноярском крае

© Госавтоинспекция Красноярского краяПоследствия ДТП с участием автобуса ПАЗ и грузового автомобиля в Красноярском крае. Кадр видео
© Госавтоинспекция Красноярского края
Последствия ДТП с участием автобуса ПАЗ и грузового автомобиля в Красноярском крае. Кадр видео. Архивное фото
МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Задержан водитель грузовика, по вине которого погибли пять человек в ДТП под Красноярском, сообщает ГУ МВД по Красноярскому краю.
Ранее полиция возбудила уголовное дело по части 5 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).
"Водитель грузовика, ставший виновником дорожно-транспортного происшествия с погибшими в Рыбинском муниципальном округе, задержан в порядке статьи 91 УПК РФ", - сообщила полиция в своем Telegram-канале.
Краевой главк МВД РФ в понедельник сообщил, что на 965-м километре федеральной трассы Р-255 "Сибирь" произошло ДТП с "Газелью" и грузовиком. По их данным, водитель автомобиля Iveco буксировал модульный дом, который отцепился и выехал на полосу встречного движения. В результате ДТП погибли пять человек, в том числе несовершеннолетние.
Михаил Котюков - РИА Новости, 1920, 02.02.2026
Глава Красноярского края выразил соболезнования семьям погибших в ДТП
2 февраля, 21:12
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
