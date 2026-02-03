Пострадавшие в ДТП в Красноярском крае семь детей госпитализированы

МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Семь детей, пострадавших в ДТП с автобусом в Красноярском крае, находятся в больницах, состояние двоих тяжелое, остальные в состоянии средней степени тяжести, сообщил помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов.