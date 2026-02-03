Рейтинг@Mail.ru
Пострадавшие в ДТП в Красноярском крае семь детей госпитализированы - РИА Новости, 03.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:44 03.02.2026
https://ria.ru/20260203/dtp-2071826462.html
Пострадавшие в ДТП в Красноярском крае семь детей госпитализированы
Пострадавшие в ДТП в Красноярском крае семь детей госпитализированы - РИА Новости, 03.02.2026
Пострадавшие в ДТП в Красноярском крае семь детей госпитализированы
Семь детей, пострадавших в ДТП с автобусом в Красноярском крае, находятся в больницах, состояние двоих тяжелое, остальные в состоянии средней степени тяжести,... РИА Новости, 03.02.2026
2026-02-03T01:44:00+03:00
2026-02-03T01:44:00+03:00
происшествия
россия
красноярский край
красноярск
алексей кузнецов
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/02/2071790526_0:0:1208:679_1920x0_80_0_0_1778953a18afca0377cf8519649308a5.jpg
https://ria.ru/20260202/sk-2071806351.html
https://ria.ru/20260202/dtp-2071806767.html
россия
красноярский край
красноярск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/02/2071790526_0:0:906:679_1920x0_80_0_0_c7e62b7c7b81ebd14afa4828d1808f7f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, красноярский край, красноярск, алексей кузнецов, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
Происшествия, Россия, Красноярский край, Красноярск, Алексей Кузнецов, Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России)
Пострадавшие в ДТП в Красноярском крае семь детей госпитализированы

Минздрав: пострадавшие в ДТП в Красноярском крае семь детей госпитализированы

© Госавтоинспекция Красноярского краяПоследствия ДТП с участием автобуса ПАЗ и грузового автомобиля в Красноярском крае. Кадр видео
Последствия ДТП с участием автобуса ПАЗ и грузового автомобиля в Красноярском крае. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 03.02.2026
© Госавтоинспекция Красноярского края
Последствия ДТП с участием автобуса ПАЗ и грузового автомобиля в Красноярском крае. Кадр видео. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Семь детей, пострадавших в ДТП с автобусом в Красноярском крае, находятся в больницах, состояние двоих тяжелое, остальные в состоянии средней степени тяжести, сообщил помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов.
Краевой главк МВД РФ в понедельник сообщил, что на 965-м километре федеральной трассы Р-255 "Сибирь" произошло ДТП с "Газелью" и грузовиком. По их данным, водитель автомобиля Iveco буксировал модульный дом, который отцепился и выехал на полосу встречного движения. В результате ДТП погибли пять человек, среди них несовершеннолетние. ФСИН сообщила, что среди погибших были абитуриенты вуза ФСИН и один сотрудник ГУ ФСИН.
Последствия ДТП с участием автобуса ПАЗ и грузового автомобиля в Красноярском крае. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 02.02.2026
СК принял к производству дело по факту ДТП в Красноярском крае
Вчера, 21:06
"На стационарном лечении находятся семь детей, пострадавших в ДТП с автобусом в Красноярском крае. Состояние двоих из них врачи оценивают как тяжелое, остальные - в состоянии средней степени тяжести. Проведена эвакуация вертолетами троих детей из Бородинской горбольницы и Канской ЦРБ в больницу Красноярска. Проводятся телемедицинские консультации со специалистами РДКБ Минздрава России", - рассказал Кузнецов.
Он добавил, что все пострадавшие получают всю необходимую медицинскую помощь в полном объеме. Оказание медицинской помощи координирует Федеральный центр медицины катастроф Минздрава России.
Михаил Котюков - РИА Новости, 1920, 02.02.2026
Глава Красноярского края выразил соболезнования семьям погибших в ДТП
Вчера, 21:12
 
ПроисшествияРоссияКрасноярский крайКрасноярскАлексей КузнецовФедеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала