Эксперт назвал ДСНВ столпом мироустройства, который опасно демонтировать
14:25 03.02.2026
Эксперт назвал ДСНВ столпом мироустройства, который опасно демонтировать
в мире, россия, сша, таиланд, дмитрий песков, владимир путин
В мире, Россия, США, Таиланд, Дмитрий Песков, Владимир Путин
БАНГКОК, 3 фев – РИА Новости. Договор между РФ и США о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), действие которого заканчивается 5 февраля 2026 года, необходимо продлить, так как он представляет собой такой "столп мироустройства", который опасно демонтировать даже в ходе текущего процесса смены мирового порядка, заявил РИА Новости известный таиландский политик и политический обозреватель-международник Нитипхумтханат Минг-Ручиралай.
"Мы живем в эпоху, когда мироустройство меняется. Сейчас демонтируются и переформатируются многие основы, на которых долгое время стоял мировой порядок, и закладываются новые. Но есть такие столпы мироустройства, которые опасно демонтировать, потому что их отсутствие может грозить мировой катастрофой", - сказал агентству эксперт.
К таким столпам, пояснил он, относятся договоренности между главными ядерными державами, Россией и США, об ограничении стратегических наступательных вооружений, такие, как СНВ-3.
"Продление действия этих договоренностей важно для всего мира. И мы в Таиланде, и, я уверен, что к нам в этом присоединятся многие в Азиатско-Тихоокеанском регионе, очень надеемся сейчас на то, что действие ограничений, которые содержатся в договоре СНВ-3, будет продлено в формате, предложенном Российской Федерацией", - сказал Минг-Ручиралай.
Срок действия Договора между Россией и США о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, или СНВ-3) истекает 5 февраля 2026 года. Президент России Владимир Путин объявлял о готовности РФ придерживаться ограничений ДСНВ в течение года после истечения договора. Эта инициатива по-прежнему "на столе", но ответ от США Москва пока не получила, сообщил ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
В Кремле заявляли, что истечение срока ДСНВ плохо скажется на стратегической безопасности, предложение России остается на повестке дня.
