Инициатива России по ДСНВ по-прежнему "на столе", заявил Песков - РИА Новости, 03.02.2026
12:50 03.02.2026 (обновлено: 12:51 03.02.2026)
Инициатива России по ДСНВ по-прежнему "на столе", заявил Песков
Инициатива России по ДСНВ по-прежнему "на столе", но ответ от США Москва пока не получила, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 03.02.2026
2026
россия, сша, москва, владимир путин, дмитрий песков, дональд трамп
Россия, США, Москва, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Дональд Трамп
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Дмитрий Песков
Дмитрий Песков
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
Дмитрий Песков. Архивное фото
МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Инициатива России по ДСНВ по-прежнему "на столе", но ответ от США Москва пока не получила, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Вы знаете, что по-прежнему на столе инициатива российской стороны, которая была изложена президентом (РФ) Путиным. Мы по-прежнему не получили ответа американцев на эту инициативу", - сказал Песков журналистам.
Срок действия договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) истекает 5 февраля 2026 года. Президент РФ Владимир Путин объявил, что РФ готова после 5 февраля 2026 года продолжить в течение года придерживаться ограничений в соответствии с Договором о стратегических наступательных вооружениях. Он пояснил, что шаги по соблюдению ограничений в соответствии с ДСНВ принесут результат, если США ответят взаимностью. Президент США Дональд Трамп назвал предложение Путина по ДСНВ хорошей идей, сообщал ряд СМИ.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 03.02.2026
Время для принятия решения по ДСНВ сокращается, заявил Песков
Вчера, 12:47
Вчера, 12:47
 
Россия США Москва Владимир Путин Дмитрий Песков Дональд Трамп
 
 
