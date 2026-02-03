Время для принятия решения по ДСНВ сокращается, заявил Песков

МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Время для принятия решения по ДСНВ сокращается, через несколько дней мир может остаться в более опасном положении, чем раньше, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Действительно, время уже сокращается как шагреневая кожа. И буквально через несколько дней мир останется, наверное, в более опасном положении в сравнении с тем, что было до сих пор", - сказал Песков журналистам.
Срок действия договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) истекает 5 февраля 2026 года. Президент РФ Владимир Путин объявил, что РФ готова после 5 февраля 2026 года продолжить в течение года придерживаться ограничений в соответствии с Договором о стратегических наступательных вооружениях. Он пояснил, что шаги по соблюдению ограничений в соответствии с ДСНВ принесут результат, если США ответят взаимностью. Президент США Дональд Трамп назвал предложение Путина по ДСНВ хорошей идей, сообщал ряд СМИ.