Время для принятия решения по ДСНВ сокращается, заявил Песков - РИА Новости, 03.02.2026
12:47 03.02.2026
https://ria.ru/20260203/dsnv-2071912531.html
Время для принятия решения по ДСНВ сокращается, заявил Песков
Время для принятия решения по ДСНВ сокращается, через несколько дней мир может остаться в более опасном положении, чем раньше, заявил пресс-секретарь президента РИА Новости, 03.02.2026
2026-02-03T12:47:00+03:00
2026-02-03T12:47:00+03:00
2026
МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Время для принятия решения по ДСНВ сокращается, через несколько дней мир может остаться в более опасном положении, чем раньше, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Действительно, время уже сокращается как шагреневая кожа. И буквально через несколько дней мир останется, наверное, в более опасном положении в сравнении с тем, что было до сих пор", - сказал Песков журналистам.
Срок действия договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) истекает 5 февраля 2026 года. Президент РФ Владимир Путин объявил, что РФ готова после 5 февраля 2026 года продолжить в течение года придерживаться ограничений в соответствии с Договором о стратегических наступательных вооружениях. Он пояснил, что шаги по соблюдению ограничений в соответствии с ДСНВ принесут результат, если США ответят взаимностью. Президент США Дональд Трамп назвал предложение Путина по ДСНВ хорошей идей, сообщал ряд СМИ.
Россия не будет направлять США демарши об их ответе по ДСНВ, заявил Рябков
Россия не будет направлять США демарши об их ответе по ДСНВ, заявил Рябков
Заголовок открываемого материала