Рейтинг@Mail.ru
В США боятся, что время на согласие продлить ДСНВ истекает, заявил Дмитриев - РИА Новости, 03.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:45 03.02.2026
https://ria.ru/20260203/dsnv-2071830434.html
В США боятся, что время на согласие продлить ДСНВ истекает, заявил Дмитриев
В США боятся, что время на согласие продлить ДСНВ истекает, заявил Дмитриев - РИА Новости, 03.02.2026
В США боятся, что время на согласие продлить ДСНВ истекает, заявил Дмитриев
Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев заявил, что даже "храбрый" бывший... РИА Новости, 03.02.2026
2026-02-03T02:45:00+03:00
2026-02-03T02:45:00+03:00
в мире
россия
сша
прага
барак обама
кирилл дмитриев
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1e/2051905043_804:475:3057:1742_1920x0_80_0_0_15756dae486e8e3a4db191d6a7ba1345.jpg
https://ria.ru/20260201/dsnv-2071508973.html
https://ria.ru/20260131/dsnv-2071366032.html
россия
сша
прага
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1e/2051905043_326:0:3057:2048_1920x0_80_0_0_0c2599422fa7e733d983ea0a902a6736.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, сша, прага, барак обама, кирилл дмитриев, владимир путин
В мире, Россия, США, Прага, Барак Обама, Кирилл Дмитриев, Владимир Путин
В США боятся, что время на согласие продлить ДСНВ истекает, заявил Дмитриев

Дмитриев: Обама обеспокоен, что время на согласие США продлить ДСНВ истекает

© РИА Новости / Фотохост Конгресса молодых учёных | Перейти в медиабанкКирилл Дмитриев
Кирилл Дмитриев - РИА Новости, 1920, 03.02.2026
© РИА Новости / Фотохост Конгресса молодых учёных
Перейти в медиабанк
Кирилл Дмитриев. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев заявил, что даже "храбрый" бывший американский президент Барак Обама обеспокоен тем, что время для согласия США на продление действия Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) с Россией истекает.
Обама в понедельник заявил, что прекращение действия ДСНВ сотрет десятки лет дипломатии и рискует положить начало новой гонке вооружений.
Рабочий устанавливает американские флаги в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 01.02.2026
Истечение срока ДСНВ может вернуть страх, заявил эксперт из США
1 февраля, 07:00
"Время истекает для согласия США на продление ДСНВ, последнего договора о контроле над ядерными вооружениями между США и Россией. Даже храбрый Обама обеспокоен", - написал Дмитриев на своей странице в соцсети X.
Восьмого апреля 2010 года в Праге Обама и тогдашний президент России Дмитрий Медведев подписали ДСНВ. Документ пришёл на смену Договору о СНВ 1991 года и после вступления в силу заменил соглашение о сокращении стратегических наступательных потенциалов 2002 года.
ДСНВ был продлён на пять лет в феврале 2021 года и после обмена дипломатическими нотами между Россией и США.
Срок действия договора истекает 5 февраля 2026 года. Президент РФ Владимир Путин ранее объявил, что РФ готова после этого срока продолжить в течение года придерживаться ограничений в соответствии с договором. Он пояснил, что шаги по соблюдению ограничений в соответствии с ДСНВ принесут результат, если США ответят взаимностью. Президент США Дональд Трамп назвал предложение Путина по ДСНВ хорошей идей, сообщал ряд СМИ.
Здание Капитолия в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 31.01.2026
Конгрессмены предупредили Трампа об опасности истечения ДСНВ с Россией
31 января, 01:50
 
В миреРоссияСШАПрагаБарак ОбамаКирилл ДмитриевВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала