В США боятся, что время на согласие продлить ДСНВ истекает, заявил Дмитриев

МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев заявил, что даже "храбрый" бывший американский президент Барак Обама обеспокоен тем, что время для согласия США на продление действия Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) с Россией истекает.

Обама в понедельник заявил, что прекращение действия ДСНВ сотрет десятки лет дипломатии и рискует положить начало новой гонке вооружений.

"Время истекает для согласия США на продление ДСНВ, последнего договора о контроле над ядерными вооружениями между США и Россией. Даже храбрый Обама обеспокоен", - написал Дмитриев на своей странице в соцсети X

Восьмого апреля 2010 года в Праге Обама и тогдашний президент России Дмитрий Медведев подписали ДСНВ. Документ пришёл на смену Договору о СНВ 1991 года и после вступления в силу заменил соглашение о сокращении стратегических наступательных потенциалов 2002 года.

ДСНВ был продлён на пять лет в феврале 2021 года и после обмена дипломатическими нотами между Россией и США.