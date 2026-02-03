https://ria.ru/20260203/dsnv-2071830434.html
В США боятся, что время на согласие продлить ДСНВ истекает, заявил Дмитриев
МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев заявил, что даже "храбрый" бывший американский президент Барак Обама обеспокоен тем, что время для согласия США на продление действия Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) с Россией истекает.
Обама в понедельник заявил, что прекращение действия ДСНВ сотрет десятки лет дипломатии и рискует положить начало новой гонке вооружений.
"Время истекает для согласия США на продление ДСНВ, последнего договора о контроле над ядерными вооружениями между США и Россией. Даже храбрый Обама обеспокоен", - написал Дмитриев на своей странице в соцсети X
.
Восьмого апреля 2010 года в Праге Обама и тогдашний президент России Дмитрий Медведев подписали ДСНВ. Документ пришёл на смену Договору о СНВ 1991 года и после вступления в силу заменил соглашение о сокращении стратегических наступательных потенциалов 2002 года.
ДСНВ был продлён на пять лет в феврале 2021 года и после обмена дипломатическими нотами между Россией и США.
Срок действия договора истекает 5 февраля 2026 года. Президент РФ Владимир Путин ранее объявил, что РФ готова после этого срока продолжить в течение года придерживаться ограничений в соответствии с договором. Он пояснил, что шаги по соблюдению ограничений в соответствии с ДСНВ принесут результат, если США ответят взаимностью. Президент США Дональд Трамп назвал предложение Путина по ДСНВ хорошей идей, сообщал ряд СМИ.