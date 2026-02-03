Рейтинг@Mail.ru
Военные США не пострадали в инциденте с якобы иранским дроном, пишут СМИ - РИА Новости, 03.02.2026
21:09 03.02.2026
Военные США не пострадали в инциденте с якобы иранским дроном, пишут СМИ
Военные США не пострадали в инциденте с якобы иранским дроном, пишут СМИ
Ни один военный США не пострадал в ходе инцидента с якобы иранским дроном в Аравийском море, американская техника также не получила урона, передает агентство... РИА Новости, 03.02.2026
Военные США не пострадали в инциденте с якобы иранским дроном, пишут СМИ

Bloomberg: ни один военный США не пострадал в инциденте с якобы иранским дроном

Американский истребитель-бомбардировщик F-35
© РИА Новости / Нина Падалко
Перейти в медиабанк
Американский истребитель-бомбардировщик F-35. Архивное фото
МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Ни один военный США не пострадал в ходе инцидента с якобы иранским дроном в Аравийском море, американская техника также не получила урона, передает агентство Блумберг со ссылкой на центральное командование США (CENTCOM).
Ранее агентство Рейтер сообщало, что военные США сбили якобы иранский дрон, который, предположительно, приблизился к американскому авианосцу в Аравийском море. Речь идет об авианосце USS Abraham Lincoln. Дрон был сбит американским истребителем F-35.
«
"Ни один американский военнослужащий не пострадал в ходе этого инцидента, и ни одна единица американской техники не получила повреждений", - говорится в сообщении агентства.
Иран готов свернуть ядерную программу в качестве уступки США, пишет NYT
