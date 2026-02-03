https://ria.ru/20260203/dron-2072044778.html
Военные США не пострадали в инциденте с якобы иранским дроном, пишут СМИ
Ни один военный США не пострадал в ходе инцидента с якобы иранским дроном в Аравийском море, американская техника также не получила урона, передает агентство... РИА Новости, 03.02.2026
