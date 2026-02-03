https://ria.ru/20260203/dron-2071931866.html
Дрон ВСУ атаковал частный дом в Белгороде, пострадавших нет
Украинский беспилотник атаковал частный дом в Белгороде, предварительно, пострадавших нет, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. РИА Новости, 03.02.2026
2026-02-03T13:54:00+03:00
2026-02-03T13:54:00+03:00
2026-02-03T13:56:00+03:00
Дрон ВСУ атаковал частный дом в Белгороде, пострадавших нет
Гладков: беспилотник ВСУ атаковал частный дом в Белгороде, пострадавших нет