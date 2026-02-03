Рейтинг@Mail.ru
Дрон ВСУ атаковал частный дом в Белгороде, пострадавших нет - РИА Новости, 03.02.2026
13:54 03.02.2026
Дрон ВСУ атаковал частный дом в Белгороде, пострадавших нет
Дрон ВСУ атаковал частный дом в Белгороде, пострадавших нет
Украинский беспилотник атаковал частный дом в Белгороде, предварительно, пострадавших нет, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. РИА Новости, 03.02.2026
© Фото : Настоящий Гладков/TelegramПоследствия атаки ВСУ на частный дом в Белгороде. 3 февраля 2026
Последствия атаки ВСУ на частный дом в Белгороде. 3 февраля 2026 - РИА Новости, 1920, 03.02.2026
© Фото : Настоящий Гладков/Telegram
Последствия атаки ВСУ на частный дом в Белгороде. 3 февраля 2026
БЕЛГОРОД, 3 фев - РИА Новости. Украинский беспилотник атаковал частный дом в Белгороде, предварительно, пострадавших нет, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
"Частный дом в Белгороде подвергся атаке беспилотника ВСУ. Пострадавших нет. В результате детонации загорелись кровля и чердачное помещение - сотрудники МЧС занимаются тушением пожара", - написал Гладков в Telegram-канале.
Информация о последствиях уточняется, добавил губернатор.
