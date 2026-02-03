Большинство датчан считают США противником, показал опрос

МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Более половины датчан считают США противником, а не союзником на фоне притязаний Штатов на Гренландию, следует из опроса, проведённого исследовательской компанией Epinion для датской телерадиокомпании DR.
По результатам опроса, 60% датчан назвали США противником, в то время как лишь 17% респондентов считают Штаты союзником. Остальные 23% опрошенных затруднились с ответом или уклонились от него.
Дания обратилась к НАТО за поддержкой в вопросе Арктики
24 января, 10:30
Опрос проводился с 21 по 28 января среди более тысячи совершеннолетних датчан. Статистическая погрешность опроса составляет около трёх процентных пунктов.
Гренландия входит в состав Датского королевства. Однако американский президент Дональд Трамп неоднократно заявлял, что остров должен стать частью США. Власти Дании и Гренландии предостерегли Вашингтон от захвата острова, отметив, что ожидают уважения их территориальной целостности.
В Германии объяснили, зачем Мерц посылал войска в Гренландию
30 января, 13:22