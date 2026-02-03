Рейтинг@Mail.ru
Большинство датчан считают США противником, показал опрос
14:18 03.02.2026 (обновлено: 14:23 03.02.2026)
Большинство датчан считают США противником, показал опрос
в мире
сша
гренландия
дания
дональд трамп
в мире, сша, гренландия, дания, дональд трамп
В мире, США, Гренландия, Дания, Дональд Трамп
© iStock.com / mathessВид на Копенгаген
Вид на Копенгаген - РИА Новости, 1920, 03.02.2026
© iStock.com / mathess
Вид на Копенгаген. Архивное фото
МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Более половины датчан считают США противником, а не союзником на фоне притязаний Штатов на Гренландию, следует из опроса, проведённого исследовательской компанией Epinion для датской телерадиокомпании DR.
По результатам опроса, 60% датчан назвали США противником, в то время как лишь 17% респондентов считают Штаты союзником. Остальные 23% опрошенных затруднились с ответом или уклонились от него.
Ледники - РИА Новости, 1920, 24.01.2026
Дания обратилась к НАТО за поддержкой в вопросе Арктики
24 января, 10:30
Опрос проводился с 21 по 28 января среди более тысячи совершеннолетних датчан. Статистическая погрешность опроса составляет около трёх процентных пунктов.
Гренландия входит в состав Датского королевства. Однако американский президент Дональд Трамп неоднократно заявлял, что остров должен стать частью США. Власти Дании и Гренландии предостерегли Вашингтон от захвата острова, отметив, что ожидают уважения их территориальной целостности.
Канцлер Германии Фридрих Мерц - РИА Новости, 1920, 30.01.2026
В Германии объяснили, зачем Мерц посылал войска в Гренландию
30 января, 13:22
 
В мире, США, Гренландия, Дания, Дональд Трамп
 
 
