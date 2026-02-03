https://ria.ru/20260203/dolina-2072028622.html
Представитель Долиной рассказал о переносах концертов певицы
Представитель Долиной рассказал о переносах концертов певицы - РИА Новости, 03.02.2026
Представитель Долиной рассказал о переносах концертов певицы
Большие сольные мартовские концерты народной артистки РФ Ларисы Долиной в Обнинске и Брянске перенесены из-за изменений в графике певицы, новые даты уже... РИА Новости, 03.02.2026
2026-02-03T19:25:00+03:00
2026-02-03T19:25:00+03:00
2026-02-03T19:31:00+03:00
культура
обнинск
брянск
россия
сергей пудовкин
лариса долина
дело о квартире долиной
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/01/2058983763_289:39:2546:1309_1920x0_80_0_0_62cb8857c7b898ca3d0333e0822df60d.jpg
https://ria.ru/20260203/dolina-2072007355.html
https://ria.ru/20260202/dolina-2071610347.html
обнинск
брянск
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/01/2058983763_126:0:2855:2047_1920x0_80_0_0_4a987981d33e6fe75ef3a4e7888e91e3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
обнинск, брянск, россия, сергей пудовкин, лариса долина, дело о квартире долиной
Культура, Обнинск, Брянск, Россия, Сергей Пудовкин, Лариса Долина, Дело о квартире Долиной
Представитель Долиной рассказал о переносах концертов певицы
РИА Новости: Пудовкин рассказал о переносе концерта Долиной в Брянске
МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Большие сольные мартовские концерты народной артистки РФ Ларисы Долиной в Обнинске и Брянске перенесены из-за изменений в графике певицы, новые даты уже согласованы, сообщил РИА Новости ее представитель Сергей Пудовкин.
Долина должна была представить свою концертную программу "Юбилей в кругу друзей" в Обнинске
и Брянске
8 и 9 марта.
"Технические переносы есть, они бывают. Это обычная практика, которая присутствует в нашем процессе. Нормальная ситуация, связанная с тем, что есть изменения в графике", - сказал собеседник агентства.
Как уточнил Пудовкин
, новые даты концертов в этих городах уже есть. "Ранее купленные билеты будут сохранены. Даты проведения концертов согласованы", - добавил он.
Как передает корреспондент РИА Новости, еще днем во вторник билеты на оба концерта были в продаже. На данный момент покупка билетов на официальном сайте певицы недоступна.