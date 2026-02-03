Рейтинг@Mail.ru
Представитель Долиной рассказал о переносах концертов певицы - РИА Новости, 03.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
19:25 03.02.2026 (обновлено: 19:31 03.02.2026)
https://ria.ru/20260203/dolina-2072028622.html
Представитель Долиной рассказал о переносах концертов певицы
Представитель Долиной рассказал о переносах концертов певицы - РИА Новости, 03.02.2026
Представитель Долиной рассказал о переносах концертов певицы
Большие сольные мартовские концерты народной артистки РФ Ларисы Долиной в Обнинске и Брянске перенесены из-за изменений в графике певицы, новые даты уже... РИА Новости, 03.02.2026
2026-02-03T19:25:00+03:00
2026-02-03T19:31:00+03:00
культура
обнинск
брянск
россия
сергей пудовкин
лариса долина
дело о квартире долиной
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/01/2058983763_289:39:2546:1309_1920x0_80_0_0_62cb8857c7b898ca3d0333e0822df60d.jpg
https://ria.ru/20260203/dolina-2072007355.html
https://ria.ru/20260202/dolina-2071610347.html
обнинск
брянск
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/01/2058983763_126:0:2855:2047_1920x0_80_0_0_4a987981d33e6fe75ef3a4e7888e91e3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
обнинск, брянск, россия, сергей пудовкин, лариса долина, дело о квартире долиной
Культура, Обнинск, Брянск, Россия, Сергей Пудовкин, Лариса Долина, Дело о квартире Долиной
Представитель Долиной рассказал о переносах концертов певицы

РИА Новости: Пудовкин рассказал о переносе концерта Долиной в Брянске

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкПевица Лариса Долина
Певица Лариса Долина - РИА Новости, 1920, 03.02.2026
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
Певица Лариса Долина. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Большие сольные мартовские концерты народной артистки РФ Ларисы Долиной в Обнинске и Брянске перенесены из-за изменений в графике певицы, новые даты уже согласованы, сообщил РИА Новости ее представитель Сергей Пудовкин.
Долина должна была представить свою концертную программу "Юбилей в кругу друзей" в Обнинске и Брянске 8 и 9 марта.
Открытие Moscow Jazz Festival 2023 - РИА Новости, 1920, 03.02.2026
Живет на съемной квартире с кошками: Лариса Долина угодила в новый скандал
Вчера, 18:36
"Технические переносы есть, они бывают. Это обычная практика, которая присутствует в нашем процессе. Нормальная ситуация, связанная с тем, что есть изменения в графике", - сказал собеседник агентства.
Как уточнил Пудовкин, новые даты концертов в этих городах уже есть. "Ранее купленные билеты будут сохранены. Даты проведения концертов согласованы", - добавил он.
Как передает корреспондент РИА Новости, еще днем во вторник билеты на оба концерта были в продаже. На данный момент покупка билетов на официальном сайте певицы недоступна.
Певица Лариса Долина - РИА Новости, 1920, 02.02.2026
Аудитория Долиной существенно выросла за последний месяц
2 февраля, 03:50
 
КультураОбнинскБрянскРоссияСергей ПудовкинЛариса ДолинаДело о квартире Долиной
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала