Представитель Долиной рассказал о переносах концертов певицы

МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Большие сольные мартовские концерты народной артистки РФ Ларисы Долиной в Обнинске и Брянске перенесены из-за изменений в графике певицы, новые даты уже согласованы, сообщил РИА Новости ее представитель Сергей Пудовкин.

Долина должна была представить свою концертную программу "Юбилей в кругу друзей" в Обнинске Брянске 8 и 9 марта.

"Технические переносы есть, они бывают. Это обычная практика, которая присутствует в нашем процессе. Нормальная ситуация, связанная с тем, что есть изменения в графике", - сказал собеседник агентства.

Как уточнил Пудовкин , новые даты концертов в этих городах уже есть. "Ранее купленные билеты будут сохранены. Даты проведения концертов согласованы", - добавил он.