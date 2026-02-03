Концерт Долиной в Обнинске отменили из-за плохих продаж, сообщили в ДК

ЯРОСЛАВЛЬ, 3 фев – РИА Новости. Запланированный на 8 марта в Обнинске Калужской области концерт народной артистки РФ Ларисы Долиной отменили из-за плохой продаваемости билетов, шоу перенесено на ноябрь, сообщили РИА Новости в Городском дворце культуры.

"Концерт перенесли на 15 ноября. Вместо нее ( Долиной - ред.) к нам 8 марта, наверное, приедет (эстрадный певец - ред.) Вадим Казаченко ", - сказали РИА Новости в ДК.

Во дворце культуры подчеркнули, что все купленные на 8 марта билеты на концерт Долиной подлежат возврату. Также открыты продажи на ее ноябрьский концерт.

"Потому что билеты не продаются", - ответили в ДК на вопрос о причине отмены концерта 8 марта.