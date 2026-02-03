Рейтинг@Mail.ru
Концерт Долиной в Обнинске отменили из-за плохих продаж, сообщили в ДК - РИА Новости, 03.02.2026
Культура
 
19:17 03.02.2026 (обновлено: 19:30 03.02.2026)
Концерт Долиной в Обнинске отменили из-за плохих продаж, сообщили в ДК
Концерт Долиной в Обнинске отменили из-за плохих продаж, сообщили в ДК - РИА Новости, 03.02.2026
Концерт Долиной в Обнинске отменили из-за плохих продаж, сообщили в ДК
Запланированный на 8 марта в Обнинске Калужской области концерт народной артистки РФ Ларисы Долиной отменили из-за плохой продаваемости билетов, шоу перенесено... РИА Новости, 03.02.2026
Концерт Долиной в Обнинске отменили из-за плохих продаж, сообщили в ДК

РИА Новости: в Обнинске сообщили об отмене концерта Долиной из-за плохих продаж

Певица Лариса Долина. Архивное фото
ЯРОСЛАВЛЬ, 3 фев – РИА Новости. Запланированный на 8 марта в Обнинске Калужской области концерт народной артистки РФ Ларисы Долиной отменили из-за плохой продаваемости билетов, шоу перенесено на ноябрь, сообщили РИА Новости в Городском дворце культуры.
"Концерт перенесли на 15 ноября. Вместо нее (Долиной - ред.) к нам 8 марта, наверное, приедет (эстрадный певец - ред.) Вадим Казаченко", - сказали РИА Новости в ДК.
Живет на съемной квартире с кошками: Лариса Долина угодила в новый скандал
Вчера, 18:36
Во дворце культуры подчеркнули, что все купленные на 8 марта билеты на концерт Долиной подлежат возврату. Также открыты продажи на ее ноябрьский концерт.
"Потому что билеты не продаются", - ответили в ДК на вопрос о причине отмены концерта 8 марта.
Концерт Долиной "Юбилей в кругу друзей" в Обнинске был запланирован на 18.00 мск 8 марта. К середине января было продано порядка 15-20% билетов.
Концерт Долиной в Брянске перенесли на ноябрь
Вчера, 19:00
 
Культура Обнинск Калужская область Россия Лариса Долина Вадим Казаченко Дело о квартире Долиной
 
 
