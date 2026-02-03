https://ria.ru/20260203/dolina-2072026331.html
Концерт Долиной в Обнинске отменили из-за плохих продаж, сообщили в ДК
Запланированный на 8 марта в Обнинске Калужской области концерт народной артистки РФ Ларисы Долиной отменили из-за плохой продаваемости билетов, шоу перенесено... РИА Новости, 03.02.2026
2026-02-03T19:17:00+03:00
2026-02-03T19:17:00+03:00
2026-02-03T19:30:00+03:00
обнинск
калужская область
россия
лариса долина
вадим казаченко
дело о квартире долиной
культура
обнинск
калужская область
россия
