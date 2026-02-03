https://ria.ru/20260203/dolina-2072024823.html
Концерт Долиной в Брянске перенесли на ноябрь
Концерт Долиной в Брянске перенесли на ноябрь - РИА Новости, 03.02.2026
Концерт Долиной в Брянске перенесли на ноябрь
Концерт Ларисы Долиной в Брянске перенесли с марта на ноябрь 2026 года, сообщили РИА Новости на площадках проведения мероприятий. РИА Новости, 03.02.2026
2026-02-03T19:00:00+03:00
2026-02-03T19:00:00+03:00
2026-02-03T19:00:00+03:00
культура
брянск
тула
лариса долина
дело о квартире долиной
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1c/2070738314_0:0:3096:1742_1920x0_80_0_0_da423fa21bdd1a9333f889da21006070.jpg
https://ria.ru/20260203/dolina-2072007355.html
https://ria.ru/20260202/dolina-2071599650.html
брянск
тула
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1c/2070738314_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_fcfb63b7ee21ee2fedcd4d88586aaacc.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
брянск, тула, лариса долина, дело о квартире долиной
Культура, Брянск, Тула, Лариса Долина, Дело о квартире Долиной
Концерт Долиной в Брянске перенесли на ноябрь
Концерт Долиной в Брянске перенесли на с марта на ноябрь