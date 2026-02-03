Рейтинг@Mail.ru
Концерт Долиной в Брянске перенесли на ноябрь
Культура
 
19:00 03.02.2026
Концерт Долиной в Брянске перенесли на ноябрь
Концерт Ларисы Долиной в Брянске перенесли с марта на ноябрь 2026 года, сообщили РИА Новости на площадках проведения мероприятий. РИА Новости, 03.02.2026
2026
ТУЛА, 3 фев - РИА Новости. Концерт Ларисы Долиной в Брянске перенесли с марта на ноябрь 2026 года, сообщили РИА Новости на площадках проведения мероприятий.
Концерт певицы должен был состояться во Дворце культуры БМЗ 9 марта в 18.00 мск.
Живет на съемной квартире с кошками: Лариса Долина угодила в новый скандал
Вчера, 18:36
"Концерт перенесен на 14 ноября", - сообщили собеседник агентства.
Согласно данным сайтов по продаже билетов, в зале Дворца культуры, где состоится концерт 14 ноября, около 800 мест, из них заняты чуть больше 200. Состоится выступление певицы в 18.00 мск.
Ранее в Туле был отменен намеченный на 4 января концерт Долиной. Организаторы не смогли продать 344 билета из 724. Директор компании-организатора концерта Владислав Серенко рассказал РИА Новости, что концерт отменили из-за "нездорового ажиотажа вокруг имени артистки".
Лариса Долина призналась публике в любви
2 февраля, 00:19
 
Культура
 
 
