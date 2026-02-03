https://ria.ru/20260203/dnepr-2071902381.html
ВСУ потеряли более 60 военных в зоне действий "Днепра" за сутки
ВСУ потеряли более 60 военных в зоне действий "Днепра" за сутки
ВСУ потеряли более 60 военных в зоне действий "Днепра" за сутки
ВСУ за сутки потеряли до 65 военных и 155-мм гаубицу М777 производства США в зоне действий российской группировки войск "Днепр", сообщили во вторник в... РИА Новости, 03.02.2026
ВСУ потеряли более 60 военных в зоне действий "Днепра" за сутки
Минобороны: ВСУ потеряли 65 военных в зоне действий "Днепра" за сутки