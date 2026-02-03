Рейтинг@Mail.ru
ФСБ опубликовала видео с мужчиной, задержанным за подготовку диверсии - РИА Новости, 03.02.2026
10:39 03.02.2026
ФСБ опубликовала видео с мужчиной, задержанным за подготовку диверсии
ФСБ опубликовала видео с мужчиной, задержанным за подготовку диверсии
Федеральная служба безопасности РФ опубликовала видео с задержанным агентом Киева, готовившим диверсию на объекте энергетической инфраструктуры в Московской... РИА Новости, 03.02.2026
2026-02-03T10:39:00+03:00
2026-02-03T10:39:00+03:00
Допрос иностранного гражданина, причастного к подготовке террористического акта в Подмосковье
Видео допроса иностранного гражданина, причастного к подготовке диверсионно-террористического акта.
россия, киев, московская область (подмосковье), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), происшествия
Россия, Киев, Московская область (Подмосковье), Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Происшествия
ФСБ опубликовала видео с мужчиной, задержанным за подготовку диверсии

ФСБ показала видео с задержанным за подготовку диверсии в Подмосковье

МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Федеральная служба безопасности РФ опубликовала видео с задержанным агентом Киева, готовившим диверсию на объекте энергетической инфраструктуры в Московской области.
Ранее ФСБ сообщила о задержании гражданина иностранного государства, причастного к подготовке диверсионно-террористического акта по заданию запрещенной в России украинской террористической организации, действующей в интересах спецслужб Украины.
"Он (украинский вербовщик - ред.) дал мне два координата ЛЭП и ТЭЦ по которым мне нужно будет провести разведку. После проведения разведки, когда я ему отправил видео и фотографии, которые сделал на данных объектах, он дал мне координаты схрона с самодельным взрывчатым веществом", - говорит задержанный на видео.
После завершения задания задержанный планировал уехать воевать против России.
Следователи возбудили уголовное дело по признакам состава преступлений, предусмотренных пунктами "а" и "в" части 3 статьи 222.1 (незаконное приобретение и ношение взрывных устройств), частью 1 статьи 30 и пунктом "а" части 2 статьи 281 (приготовление к диверсии, совершенное группой лиц по предварительному сговору) УК РФ.
Случаи предотвращения терактов на территории России в 2025-2026 годах
РоссияКиевМосковская область (Подмосковье)Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Происшествия
 
 
Заголовок открываемого материала