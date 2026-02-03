https://ria.ru/20260203/dialog-2071825294.html
Замглавы МИД Кубы рассказал о диалоге страны с США
Замглавы МИД Кубы рассказал о диалоге страны с США
Куба и США поддерживают контакты, но официального диалога между странами пока нет, заявил замглавы кубинского МИД Карлос Фернандес де Коссио. РИА Новости, 03.02.2026
Замглавы МИД де Коссио: официального диалога между Кубой и США пока нет
МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Куба и США поддерживают контакты, но официального диалога между странами пока нет, заявил замглавы кубинского МИД Карлос Фернандес де Коссио.
"Мы провели обмен сообщениями, у нас есть посольства, у нас состоялись контакты, но мы не можем сказать, что общались за столом для диалога", - заявил де Коссио в интервью агентству Рейтер
По его словам, правительство США в курсе, что Куба готова к серьезному, содержательному и ответственному диалогу.
Ранее президент США Дональд Трамп подписал указ, согласно которому Штаты могут ввести импортные пошлины на товары из стран, продающих или поставляющих нефть Кубе, а также объявил чрезвычайное положение, сославшись на угрозу национальной безопасности, якобы исходящую от Гаваны.
Власти Кубы расценили новые меры США как попытку задушить экономику страны и навязать населению экстремальные условия жизни, в Гаване заявили о нарушении норм международного права и экстерриториальном характере американских санкций.