Замглавы МИД Кубы рассказал о диалоге страны с США - РИА Новости, 03.02.2026
01:29 03.02.2026
Замглавы МИД Кубы рассказал о диалоге страны с США
Замглавы МИД Кубы рассказал о диалоге страны с США
Куба и США поддерживают контакты, но официального диалога между странами пока нет, заявил замглавы кубинского МИД Карлос Фернандес де Коссио. РИА Новости, 03.02.2026
2026
в мире, куба, сша, гавана, дональд трамп
В мире, Куба, США, Гавана, Дональд Трамп
Замглавы МИД Кубы рассказал о диалоге страны с США

Замглавы МИД де Коссио: официального диалога между Кубой и США пока нет

© AP Photo / Ramon EspinosaФлаг Кубы
© AP Photo / Ramon Espinosa
Флаг Кубы. Архивное фото
МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Куба и США поддерживают контакты, но официального диалога между странами пока нет, заявил замглавы кубинского МИД Карлос Фернандес де Коссио.
"Мы провели обмен сообщениями, у нас есть посольства, у нас состоялись контакты, но мы не можем сказать, что общались за столом для диалога", - заявил де Коссио в интервью агентству Рейтер.
По его словам, правительство США в курсе, что Куба готова к серьезному, содержательному и ответственному диалогу.
Ранее президент США Дональд Трамп подписал указ, согласно которому Штаты могут ввести импортные пошлины на товары из стран, продающих или поставляющих нефть Кубе, а также объявил чрезвычайное положение, сославшись на угрозу национальной безопасности, якобы исходящую от Гаваны.
Власти Кубы расценили новые меры США как попытку задушить экономику страны и навязать населению экстремальные условия жизни, в Гаване заявили о нарушении норм международного права и экстерриториальном характере американских санкций.
