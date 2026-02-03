https://ria.ru/20260203/devochka-2071981178.html
Напавшая на сверстницу в Кодинске школьница принесла из дома кухонный нож
Напавшая на сверстницу в Кодинске школьница принесла из дома кухонный нож - РИА Новости, 03.02.2026
Напавшая на сверстницу в Кодинске школьница принесла из дома кухонный нож
Девочка, напавшая на сверстницу в школе в красноярском Кодинске, принесла из дома кухонный нож из-за конфликта со сверстниками, сообщили РИА Новости в...
2026-02-03T16:07:00+03:00
происшествия
кодинск
красноярский край
россия
следственный комитет россии (ск рф)
Напавшая на сверстницу в Кодинске школьница принесла из дома кухонный нож
Напавшая на сверстницу в школе в Кодинске девочка принесла из дома кухонный нож