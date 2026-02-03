Рейтинг@Mail.ru
Напавшая на сверстницу в Кодинске школьница принесла из дома кухонный нож - РИА Новости, 03.02.2026
16:07 03.02.2026
Напавшая на сверстницу в Кодинске школьница принесла из дома кухонный нож
Напавшая на сверстницу в Кодинске школьница принесла из дома кухонный нож
происшествия
кодинск
красноярский край
россия
следственный комитет россии (ск рф)
кодинск
красноярский край
россия
происшествия, кодинск, красноярский край, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Кодинск, Красноярский край, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
Напавшая на сверстницу в Кодинске школьница принесла из дома кухонный нож

Напавшая на сверстницу в школе в Кодинске девочка принесла из дома кухонный нож

КРАСНОЯРСК, 3 фев – РИА Новости. Девочка, напавшая на сверстницу в школе в красноярском Кодинске, принесла из дома кухонный нож из-за конфликта со сверстниками, сообщили РИА Новости в региональном главке СК РФ.
Во вторник в ГСУ СК по Красноярскому краю и республике Хакасия сообщили, что в школе в Кодинске Красноярского края девочка после конфликта с учителем напала с ножом на сверстницу. Возбуждены два уголовных дела.
"Школьница принесла кухонный нож из дома, из-за конфликта со сверстниками она напала на свою одноклассницу", - сказал собеседник агентства.
Школа в Кодинске, где девочка напала с ножом на сверстницу - РИА Новости, 1920, 03.02.2026
В школе в Кодинске проведут профилактическую работу после нападения ученицы
ПроисшествияКодинскКрасноярский крайРоссияСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
