В Красноярском крае девочка напала с ножом на сверстницу - РИА Новости, 03.02.2026
14:42 03.02.2026
В Красноярском крае девочка напала с ножом на сверстницу
Девочка после конфликта с учителем напала с ножом на сверстницу в школе в Кодинске Красноярского края, возбуждено два уголовных дела, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 03.02.2026
2026
В Красноярском крае девочка после конфликта с учителем напала на сверстницу

МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Девочка после конфликта с учителем напала с ножом на сверстницу в школе в Кодинске Красноярского края, возбуждено два уголовных дела, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГСУ СК по Красноярскому краю и республике Хакасия.
"Третьего февраля 2026 года в правоохранительные органы поступило сообщение о том, что 14-летняя учащаяся одной из школ города Кодинска после конфликта с учителем причинила ножом телесное повреждение своей сверстнице", - сказали в ведомстве.
В главке добавили, что по данному факту возбуждено два уголовных дела. Сейчас следователи работают на месте происшествия. Также будет дана надлежащая правовая оценка действиям (бездействию) должностных лиц учебного заведения по обеспечению безопасности на территории учреждения.
В Нижнем Новгороде возбудили дело после нападения ученика на одноклассников
