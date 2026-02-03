https://ria.ru/20260203/devochka-2071948261.html
В Красноярском крае девочка напала с ножом на сверстницу
В Красноярском крае девочка напала с ножом на сверстницу - РИА Новости, 03.02.2026
В Красноярском крае девочка напала с ножом на сверстницу
Девочка после конфликта с учителем напала с ножом на сверстницу в школе в Кодинске Красноярского края, возбуждено два уголовных дела, сообщили РИА Новости в...
2026-02-03T14:42:00+03:00
2026-02-03T14:42:00+03:00
2026-02-03T14:42:00+03:00
происшествия
кодинск
красноярский край
республика хакасия
следственный комитет россии (ск рф)
похищение подростка в красноярске
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1f/2071474176_0:96:2784:1662_1920x0_80_0_0_b8190601beeae55263de603f74b09f88.jpg
https://ria.ru/20250311/sk-2004349492.html
В Красноярском крае девочка напала с ножом на сверстницу
В Красноярском крае девочка после конфликта с учителем напала на сверстницу