Девочку, пострадавшую в ДТП в Красноярском крае, доставили в больницу

КРАСНОЯРСК, 3 фев - РИА Новости. Санавиация доставила в больницу Красноярска пострадавшую в ДТП на трассе в Рыбинском районе края девочку, она в крайне тяжелом состоянии, проводится дообследование, сообщили РИА Новости в минздраве региона.

"Девочка из Бородинской городской больницы доставлена санрейсом в КМКБ №20 им. И.С. Берзона. Состояние крайне тяжелое. В настоящее время проводится дообследование по программе политравмы", - сообщили в минздраве.

По уточненным данным минздрава, после аварии было госпитализировано 7 пострадавших. Шестерым из них 17 лет, одному 18 лет. Они были госпитализированы в больницы Канска и Бородино. Трое из семи санавиацией доставлены в больницу в Красноярске.