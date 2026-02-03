https://ria.ru/20260203/devochka-2071848115.html
Девочку, пострадавшую в ДТП в Красноярском крае, доставили в больницу
Девочку, пострадавшую в ДТП в Красноярском крае, доставили в больницу
Девочку, пострадавшую в ДТП в Красноярском крае, доставили в больницу
Санавиация доставила в больницу Красноярска пострадавшую в ДТП на трассе в Рыбинском районе края девочку, она в крайне тяжелом состоянии, проводится... РИА Новости, 03.02.2026
2026-02-03T08:00:00+03:00
2026-02-03T08:00:00+03:00
2026-02-03T11:24:00+03:00
происшествия
красноярский край
красноярск
красноярский край
красноярск
происшествия, красноярский край, красноярск
Происшествия, Красноярский край, Красноярск
Девочку, пострадавшую в ДТП в Красноярском крае, доставили в больницу
Пострадавшую в ДТП в Красноярском крае девочку обследуют в больнице
КРАСНОЯРСК, 3 фев - РИА Новости. Санавиация доставила в больницу Красноярска пострадавшую в ДТП на трассе в Рыбинском районе края девочку, она в крайне тяжелом состоянии, проводится дообследование, сообщили РИА Новости в минздраве региона.
"Девочка из Бородинской городской больницы доставлена санрейсом в КМКБ №20 им. И.С. Берзона. Состояние крайне тяжелое. В настоящее время проводится дообследование по программе политравмы", - сообщили в минздраве.
По уточненным данным минздрава, после аварии было госпитализировано 7 пострадавших. Шестерым из них 17 лет, одному 18 лет. Они были госпитализированы в больницы Канска и Бородино. Трое из семи санавиацией доставлены в больницу в Красноярске.
Краевой главк МВД РФ в понедельник сообщил, что на 965-м километре федеральной трассы Р-255 "Сибирь" произошло ДТП с "Газелью" и грузовиком. По их данным, водитель автомобиля Iveco буксировал модульный дом, который отцепился и выехал на полосу встречного движения. В результате ДТП погибли пять человек, в том числе несовершеннолетние. Полиция возбудила уголовное дело по части 5 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц). Водитель грузовика, ставший виновником ДТП, задержан и доставлен в Красноярск.