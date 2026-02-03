Рейтинг@Mail.ru
Омбудсмен рассказала, что нужно делать, чтобы дети не матерились
17:35 03.02.2026
Омбудсмен рассказала, что нужно делать, чтобы дети не матерились
Чтобы дети не матерились, нужно одновременно бороться с матом и популяризировать русскую культуру и литературу, читать им сказки, заявила уполномоченный по... РИА Новости, 03.02.2026
2026
общество, москва, ижевск, ольга ярославская
Общество, Москва, Ижевск, Ольга Ярославская
Омбудсмен рассказала, что нужно делать, чтобы дети не матерились

Ярославская призвала читать детям сказки, чтобы они не матерились

Дети
Дети - РИА Новости, 1920, 03.02.2026
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Дети. Архивное фото
МОСКВА, 3 фев – РИА Новости. Чтобы дети не матерились, нужно одновременно бороться с матом и популяризировать русскую культуру и литературу, читать им сказки, заявила уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская.
Всемирный день борьбы с ненормативной лексикой отмечают 3 февраля. Во вторник в Международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня" проходит пресс-конференция, посвященная взаимодействию Церкви, государства и общества в борьбе с ненормативной лексикой.
В РПЦ рассказали, нужны ли патрули против мата на улицах
Вчера, 16:52
В РПЦ рассказали, нужны ли патрули против мата на улицах
Вчера, 16:52
"Подумаем, почему наши школьники заматерились невообразимо? Мы перестали читать детям, читать сказки, перестали сами читать. Это значит, что оскудевает русская речь, русская культура, что язык становится бедным. Поэтому надо одновременно и бороться против мата, и популяризировать русскую культуру, литературу, классику... Развитие русской речи – это одновременно профилактика мата. Школам надо тоже озадачиться. Только бороться и запрещать - это очень длинный путь, и, как правило, чем сильнее запрет, тем больше сопротивление. Здесь надо предложить ребятам альтернативу", - сказала Ярославская на пресс-конференции.
Взрослым нужно признать, что матерщина - это болезнь, которой заражаются дети, заявила Ярославская. "Убеждена, что если мы даже войдём в каждый садик, школу и колледж, но не будем работать с семьёй, то это будет, как из пушки по воробьям. Надо работать со всем обществом. Чтобы вылечить болезнь, сначала надо поставить диагноз. Диагноз - когда мы признаем, что эта болезнь есть. Взрослым надо признать, что (использование в речи мата – ред.) это болезнь. Сейчас, к сожалению, сталкиваемся с тем, что очень многие не видят в этом ничего страшного. На самом деле, это действительно страшно… Человеку, зараженному матерным языком, не так просто вылечиться", - сказала омбудсмен.
Она рассказала о первоклассниках и дошкольниках, которые употребляли ненормативную лексику, но в ходе опроса выяснилось, что они не понимали значения этих слов. Ярославская также обратила внимание на опыт Ижевска, когда мэр заявил, что теперь этот город - без мата, потому что "когда мэр занимается - народ подтягивается".
"Меня очень привлекает лозунг "Школа – территория без сквернословия". Если бы каждая московская школа могла бы на себя взять это… Но просто написать хэштег - этого мало. На каждое даже нечаянное матерное слово должна быть разъяснительная беседа. Готовы ли наши педагоги сегодня? Я так думаю, что время пришло, и они готовы. Люди, которые работают с детьми, понимают глубину этой проблемы", - заключила Ярославская.
В РПЦ назвали мат песьим языком
Вчера, 14:40
В РПЦ назвали мат песьим языком
Вчера, 14:40
 
ОбществоМоскваИжевскОльга Ярославская
 
 
