Омбудсмен рассказала, что нужно делать, чтобы дети не матерились

Взрослым нужно признать, что матерщина - это болезнь, которой заражаются дети, заявила Ярославская. "Убеждена, что если мы даже войдём в каждый садик, школу и колледж, но не будем работать с семьёй, то это будет, как из пушки по воробьям. Надо работать со всем обществом. Чтобы вылечить болезнь, сначала надо поставить диагноз. Диагноз - когда мы признаем, что эта болезнь есть. Взрослым надо признать, что (использование в речи мата – ред.) это болезнь. Сейчас, к сожалению, сталкиваемся с тем, что очень многие не видят в этом ничего страшного. На самом деле, это действительно страшно… Человеку, зараженному матерным языком, не так просто вылечиться", - сказала омбудсмен.