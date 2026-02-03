Рейтинг@Mail.ru
Эксперт рассказала, как научить ребенка правильно тратить деньги
03.02.2026
Эксперт рассказала, как научить ребенка правильно тратить деньги
Эксперт рассказала, как научить ребенка правильно тратить деньги
Эксперт рассказала, как научить ребенка правильно тратить деньги
Прививать детям полезные финансовые привычки необходимо с раннего возраста, как только у них появятся первые карманные деньги, поделилась мнением с РИА Новости
Эксперт рассказала, как научить ребенка правильно тратить деньги

Дайнеко: прививать детям полезные финансовые привычки нужно с раннего возраста

МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Прививать детям полезные финансовые привычки необходимо с раннего возраста, как только у них появятся первые карманные деньги, поделилась мнением с РИА Новости эксперт проекта НИФИ Минфина России "Моифинансы.рф" Ольга Дайнеко.
"Когда у ребенка появляются первые деньги на карманные расходы, наступает важный этап формирования полезных финансовых привычек. Он учится планировать денежные траты и копить", - сказала эксперт.
Она отметила, что маленькому ребенку сложно планировать свои расходы, есть соблазн потратить все сразу без остатка. "Не ругайте за ошибки и "вредные" траты, позвольте распоряжаться деньгами самостоятельно, но регулярно объясняйте, что никогда не нужно тратить все до копейки и важно планировать свои расходы, оставляя небольшой запас", - советует эксперт.
За правильные финансовые решения детей надо обязательно хвалить. "Учите анализировать целесообразность трат и подсказывайте, как тратить разумнее. Предложите отказаться от мелких трат, а взамен приобрести что-то более весомое и желанное. Сэкономленные деньги - это результат усилий, ценность таких денег в глазах ребенка возрастает, и они уже расходуются более осознанно. Поощряйте накопления - добавляйте к результату сбережений "премию" или предложите софинансировать цель накоплений", - сказала Дайнеко.
Эксперт также советует вовлекать детей в обсуждение финансовых вопросов в семье. "Это позволит им понимать, что деньги достаются трудом, а расходование требует планирования. В результате объяснение причин "повременить" с желанной покупкой будет проще и понятнее. Показывайте грамотное финансовое поведение на личном примере", - подчеркнула Дайнеко.
Самим взрослым тоже полезно планировать детские покупки, а не идти на поводу детей, исполняя "хотелки", даже если они не бьют по карману. "Это научит ребенка не следовать своим порывам и спонтанным желаниям, понимать ценность денег, бережнее относиться к вещам, а свой выбор делать осознанно. Необходимость ожидания позволит остановить выбор на самом желанном приобретении, у которого будет меньше шансов быть забытым уже завтра, подарит радость", - объяснила она.
Когда игрушек много, эксперт советует убирать часть из них подальше. "Спустя время возвращенные игрушки обрадуют вновь", - отметила Дайнеко.
Эксперт также советует не покупать детям дорогие гаджеты. "Несмотря на то, что цифровая среда - уже неизбежность, действовать по принципу "из кожи вон вылезу, но куплю" вредно не только для семейного бюджета, но и для ребенка: поломка дорогого устройства будет трагедией. Сначала нужно научить бережно относиться к вещам, осознавать их стоимость. При выборе ориентироваться не только на цену и качество, но и на объективно необходимые характеристики устройства, подходящие для возраста, увлечений ребенка", - сказала она.
