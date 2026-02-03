Эксперт рассказала, как научить ребенка правильно тратить деньги

МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Прививать детям полезные финансовые привычки необходимо с раннего возраста, как только у них появятся первые карманные деньги, поделилась мнением с РИА Новости эксперт проекта НИФИ Минфина России "Моифинансы.рф" Ольга Дайнеко.

"Когда у ребенка появляются первые деньги на карманные расходы, наступает важный этап формирования полезных финансовых привычек. Он учится планировать денежные траты и копить", - сказала эксперт.

Она отметила, что маленькому ребенку сложно планировать свои расходы, есть соблазн потратить все сразу без остатка. "Не ругайте за ошибки и "вредные" траты, позвольте распоряжаться деньгами самостоятельно, но регулярно объясняйте, что никогда не нужно тратить все до копейки и важно планировать свои расходы, оставляя небольшой запас", - советует эксперт.

За правильные финансовые решения детей надо обязательно хвалить. "Учите анализировать целесообразность трат и подсказывайте, как тратить разумнее. Предложите отказаться от мелких трат, а взамен приобрести что-то более весомое и желанное. Сэкономленные деньги - это результат усилий, ценность таких денег в глазах ребенка возрастает, и они уже расходуются более осознанно. Поощряйте накопления - добавляйте к результату сбережений "премию" или предложите софинансировать цель накоплений", - сказала Дайнеко

Эксперт также советует вовлекать детей в обсуждение финансовых вопросов в семье. "Это позволит им понимать, что деньги достаются трудом, а расходование требует планирования. В результате объяснение причин "повременить" с желанной покупкой будет проще и понятнее. Показывайте грамотное финансовое поведение на личном примере", - подчеркнула Дайнеко.

Самим взрослым тоже полезно планировать детские покупки, а не идти на поводу детей, исполняя "хотелки", даже если они не бьют по карману. "Это научит ребенка не следовать своим порывам и спонтанным желаниям, понимать ценность денег, бережнее относиться к вещам, а свой выбор делать осознанно. Необходимость ожидания позволит остановить выбор на самом желанном приобретении, у которого будет меньше шансов быть забытым уже завтра, подарит радость", - объяснила она.

Когда игрушек много, эксперт советует убирать часть из них подальше. "Спустя время возвращенные игрушки обрадуют вновь", - отметила Дайнеко.