В Красноярском крае возбудили дело после нападения девочки на сверстницу
16:59 03.02.2026
В Красноярском крае возбудили дело после нападения девочки на сверстницу
Одно из уголовных дел после нападения в школе в Кодинске Красноярского края возбуждено по статье о покушении на убийство, сообщила краевая прокуратура.
2026-02-03T16:59:00+03:00
2026-02-03T16:59:00+03:00
В Красноярском крае возбудили дело после нападения девочки на сверстницу

Статуя богини Фемиды у здания суда
Статуя богини Фемиды у здания суда. Архивное фото
КРАСНОЯРСК, 3 фев – РИА Новости. Одно из уголовных дел после нападения в школе в Кодинске Красноярского края возбуждено по статье о покушении на убийство, сообщила краевая прокуратура.
Во вторник в региональном ГСУСК РФ сообщили, что в школе в Кодинске девочка после конфликта с учителем напала с ножом на сверстницу. По данному факту возбуждены два уголовных дела.
«
"Прокуратура поставила на контроль расследование уголовного дела, возбужденного по признакам покушения на убийство (ч. 3 ст. 30, п. "а" ч. 2 ст. 105 УК РФ)", - говорится в сообщении.
