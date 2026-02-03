https://ria.ru/20260203/delo-2071996372.html
В Красноярском крае возбудили дело после нападения девочки на сверстницу
В Красноярском крае возбудили дело после нападения девочки на сверстницу - РИА Новости, 03.02.2026
В Красноярском крае возбудили дело после нападения девочки на сверстницу
Одно из уголовных дел после нападения в школе в Кодинске Красноярского края возбуждено по статье о покушении на убийство, сообщила краевая прокуратура. РИА Новости, 03.02.2026
