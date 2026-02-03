Рейтинг@Mail.ru
Дело о хищениях у бойцов СВО в "Шереметьево" начнут слушать 10 февраля
05:46 03.02.2026
Дело о хищениях у бойцов СВО в "Шереметьево" начнут слушать 10 февраля
Дело о хищениях у бойцов СВО в "Шереметьево" начнут слушать 10 февраля
Химкинский городской суд 10 февраля приступит к рассмотрению уголовного дела таксистов о хищении денег, в том числе у бойцов СВО, в "Шереметьево", сообщили РИА... РИА Новости, 03.02.2026
происшествия
россия
шереметьево (аэропорт)
химкинский городской суд
генеральная прокуратура рф
россия
происшествия, россия, шереметьево (аэропорт), химкинский городской суд, генеральная прокуратура рф
Происшествия, Россия, Шереметьево (аэропорт), Химкинский городской суд, Генеральная прокуратура РФ
Дело о хищениях у бойцов СВО в "Шереметьево" начнут слушать 10 февраля

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкМолоточек судьи
Молоточек судьи. Архивное фото
МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Химкинский городской суд 10 февраля приступит к рассмотрению уголовного дела таксистов о хищении денег, в том числе у бойцов СВО, в "Шереметьево", сообщили РИА Новости в пресс-службе инстанции.
"Судебное заседание назначено на 10 февраля 2026 года", - сказал собеседник агентства.
Бониамин Махмудов, Темур Шехоян, Ренат Хусаинов и Илья Павлов в зависимости от роли и степени участия обвиняются по ч. 2 ст. 210 УК РФ (участие в преступном сообществе), п. "а" ч. 4 ст. 158 УК РФ (кража), ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество), п. "а" ч. 3 ст. 161 УК РФ (грабеж), п. "а" ч. 4 ст. 162 УК РФ (разбой).
Ранее Генпрокуратура РФ сообщила о направлении дела в суд.
В ведомстве отметили, что с 2018 по 2022 год обвиняемые похищали деньги участников СВО и других лиц, прибывающих в аэропорт "Шереметьево". Водители такси вместе с другими лицами, в том числе сотрудниками правоохранительных органов, навязывали им под угрозой применения насилия услуги перевозки, проживания в гостинице и помощи в покупке авиабилетов. У 13 граждан, в том числе девяти участников СВО, было похищено более 2,5 миллиона рублей.
В ГП РФ сообщили, что расследование в отношении организаторов преступного сообщества и других соучастников продолжается. По данным следствия, по делу арестовано более 40 человек.
