Дело о хищениях у бойцов СВО в "Шереметьево" начнут слушать 10 февраля

МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Химкинский городской суд 10 февраля приступит к рассмотрению уголовного дела таксистов о хищении денег, в том числе у бойцов СВО, в "Шереметьево", сообщили РИА Новости в пресс-службе инстанции.

"Судебное заседание назначено на 10 февраля 2026 года", - сказал собеседник агентства.

Бониамин Махмудов, Темур Шехоян, Ренат Хусаинов и Илья Павлов в зависимости от роли и степени участия обвиняются по ч. 2 ст. 210 УК РФ (участие в преступном сообществе), п. "а" ч. 4 ст. 158 УК РФ (кража), ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество), п. "а" ч. 3 ст. 161 УК РФ (грабеж), п. "а" ч. 4 ст. 162 УК РФ (разбой).

Ранее Генпрокуратура РФ сообщила о направлении дела в суд.

В ведомстве отметили, что с 2018 по 2022 год обвиняемые похищали деньги участников СВО и других лиц, прибывающих в аэропорт " Шереметьево ". Водители такси вместе с другими лицами, в том числе сотрудниками правоохранительных органов, навязывали им под угрозой применения насилия услуги перевозки, проживания в гостинице и помощи в покупке авиабилетов. У 13 граждан, в том числе девяти участников СВО, было похищено более 2,5 миллиона рублей.