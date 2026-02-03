Убийцам россиянина в Таиланде грозят пожизненные и смертные приговоры

БАНГКОК, 4 янв – РИА Новости. Двоим гражданам РФ, задержанным в Таиланде по подозрению в похищении, убийстве, расчленении и сокрытии тела россиянина Михаила Емельянова в Паттайе, могут грозить несколько пожизненных и смертных приговоров, следует из проведенного РИА Новости анализа действующего Уголовного кодекса Таиланда.

Согласно информации, полученной РИА Новости в полиции города Паттайя , а также заявлению руководства управления Второго полицейского региона Таиланда на брифинге для СМИ, полиция и прокуратура Паттайи готовятся предъявить двоим подозреваемым обвинения в похищении человека в целях наживы с отягчающими обстоятельствами (последовавшее убийство потерпевшего), убийстве с отягчающими обстоятельствами (особая жестокость, пытки в отношении потерпевшего перед убийством) и в сокрытии тела, связанном с совершением убийства.

Похищение человека, согласно статье 313 УК Таиланда, наказывается тюремным заключением на срок от 15 до 20 лет, а при наличии отягчающих обстоятельств, в том числе, убийства потерпевшего – пожизненным заключением или смертной казнью.

Убийство с особой жестокостью с отягчающими обстоятельствами, согласно статьям 288 (убийство) и 289 (отягчающие обстоятельства при убийстве) наказывается пожизненным тюремным заключением или смертной казнью.

Сокрытие тела после совершения убийства наказывается в Таиланде одновременно по трем различным статьям УК: согласно статье 199 о сокрытие тела наказание составляет до 1 года тюрьмы, по статье 150 о фальсификации доказательств на месте преступления – от 2 до 4 лет тюрьмы, и по статье 184 об уничтожении вещественных доказательств – до 5 лет тюрьмы.

Таким образом, подозреваемым в убийстве и расчленении россиянина в Паттайе может грозить по таиландскому законодательству по два пожизненных срока или смертных приговора и по 10 лет тюрьмы каждому одновременно.