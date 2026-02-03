https://ria.ru/20260203/chp-2071985416.html
Психолог поработает с классом школы в Красноярском крае после нападения
Психолог поработает с классом школы в Красноярском крае после нападения - РИА Новости, 03.02.2026
Психолог поработает с классом школы в Красноярском крае после нападения
Психолог будет работать с классом школы в городе Кодинске Красноярского края в связи с инцидентом с нападением ученицы на сверстницу с ножом, сообщили РИА... РИА Новости, 03.02.2026
2026-02-03T16:26:00+03:00
2026-02-03T16:26:00+03:00
2026-02-03T16:26:00+03:00
происшествия
кодинск
красноярский край
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/03/2071972382_12:0:1189:662_1920x0_80_0_0_477c2343fad73dc70602b07bdb261fdc.jpg
https://ria.ru/20260203/chp-2071984287.html
кодинск
красноярский край
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/03/2071972382_159:0:1042:662_1920x0_80_0_0_273e1aab65d69a1acd83fef423b9e094.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, кодинск, красноярский край, россия
Происшествия, Кодинск, Красноярский край, Россия
Психолог поработает с классом школы в Красноярском крае после нападения
Психолог поработает с классом в Красноярском крае, где ученица ранила сверстницу
КРАСНОЯРСК, 3 фев - РИА Новости. Психолог будет работать с классом школы в городе Кодинске Красноярского края в связи с инцидентом с нападением ученицы на сверстницу с ножом, сообщили РИА Новости краевом министерстве образования.
По данным министерства, в настоящее время в школе работает руководитель районного управления образования.
"Проверку проводит управление образования. Руководитель управления работает в школе. С классом будет работать психолог", - сказала собеседница агентства.
Во вторник в региональном ГСУСК РФ
сообщили, что в школе в Кодинске
девочка после конфликта с учителем напала с ножом на сверстницу. По данному факту возбуждены два уголовных дела.