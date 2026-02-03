Рейтинг@Mail.ru
Психолог поработает с классом школы в Красноярском крае после нападения
Психолог поработает с классом школы в Красноярском крае после нападения - РИА Новости, 03.02.2026
Психолог поработает с классом школы в Красноярском крае после нападения
Психолог будет работать с классом школы в городе Кодинске Красноярского края в связи с инцидентом с нападением ученицы на сверстницу с ножом, сообщили РИА... РИА Новости, 03.02.2026
Психолог поработает с классом школы в Красноярском крае после нападения

Психолог поработает с классом в Красноярском крае, где ученица ранила сверстницу

КРАСНОЯРСК, 3 фев - РИА Новости. Психолог будет работать с классом школы в городе Кодинске Красноярского края в связи с инцидентом с нападением ученицы на сверстницу с ножом, сообщили РИА Новости краевом министерстве образования.
По данным министерства, в настоящее время в школе работает руководитель районного управления образования.
"Проверку проводит управление образования. Руководитель управления работает в школе. С классом будет работать психолог", - сказала собеседница агентства.
Во вторник в региональном ГСУСК РФ сообщили, что в школе в Кодинске девочка после конфликта с учителем напала с ножом на сверстницу. По данному факту возбуждены два уголовных дела.
