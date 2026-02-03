Рейтинг@Mail.ru
Уфимскую гимназию, где произошла стрельба, охраняет ЧОП - РИА Новости, 03.02.2026
16:20 03.02.2026
https://ria.ru/20260203/chp-2071984287.html
Уфимскую гимназию, где произошла стрельба, охраняет ЧОП
Уфимскую гимназию, где произошла стрельба, охраняет ЧОП
Уфимскую гимназию, где девятиклассник открыл стрельбу из пластикового автомата, охраняет частное предприятие "Арслан", установлен турникет, сообщили РИА Новости РИА Новости, 03.02.2026
происшествия, уфа, приволжский округ, радий хабиров, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), похищение подростка в красноярске
Происшествия, Уфа, Приволжский округ, Радий Хабиров, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), Похищение подростка в Красноярске
Уфимскую гимназию, где произошла стрельба, охраняет ЧОП

Уфимскую гимназию, на которую напал девятиклассник, охраняет ЧОП

© Новости МВД Башкортостана/Telegram Школьник, открывший стрельбу в гимназии в Уфе
 Школьник, открывший стрельбу в гимназии в Уфе - РИА Новости, 1920, 03.02.2026
© Новости МВД Башкортостана/Telegram
Школьник, открывший стрельбу в гимназии в Уфе
УФА, 3 фев – РИА Новости. Уфимскую гимназию, где девятиклассник открыл стрельбу из пластикового автомата, охраняет частное предприятие "Арслан", установлен турникет, сообщили РИА Новости в пресс-службе мэрии Уфы.
Во вторник утром глава Башкирии Радий Хабиров сообщал, что девятиклассник открыл стрельбу в уфимской гимназии №16, пострадавших нет, подростка задержали. По предварительным данным полиции, школьник из пластикового пневматического автомата несколько раз выстрелил в учителя и трех одноклассников и взорвал петарду. Республиканское СУСК возбудило дела, в том числе о халатности.
"Гимназию №16 охраняет частное охранное предприятие "Арслан". В школе установлен турникет", - сказали агентству в пресс-службе.
Также Хабиров, побывав на месте ЧП, рассказал, что гимназия оборудована тревожной кнопкой, и в течение 10 минут после ее срабатывания прибыли росгвардейцы. По его информации, установленные в учреждении металлодетекторы среагировали на небольшой металлический нож, который был с собой у подростка. До этого в пресс-службе Приволжского округа Росгвардии сообщили РИА Новости, что три экипажа Росгвардии прибыли в школу по сигналу тревожной кнопки и задержали подростка.
Допрос подростка, открывшего стрельбу из детского автомата в гимназии Уфы - РИА Новости, 1920, 03.02.2026
Ученик, устроивший стрельбу в школе в Уфе, рассказал о мотиве
Вчера, 15:11
 
ПроисшествияУфаПриволжский округРадий ХабировФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)Похищение подростка в Красноярске
 
 
