Уфимскую гимназию, где произошла стрельба, охраняет ЧОП

УФА, 3 фев – РИА Новости. Уфимскую гимназию, где девятиклассник открыл стрельбу из пластикового автомата, охраняет частное предприятие "Арслан", установлен турникет, сообщили РИА Новости в пресс-службе мэрии Уфы.
Во вторник утром глава Башкирии Радий Хабиров сообщал, что девятиклассник открыл стрельбу в уфимской гимназии №16, пострадавших нет, подростка задержали. По предварительным данным полиции, школьник из пластикового пневматического автомата несколько раз выстрелил в учителя и трех одноклассников и взорвал петарду. Республиканское СУСК возбудило дела, в том числе о халатности.
"Гимназию №16 охраняет частное охранное предприятие "Арслан". В школе установлен турникет", - сказали агентству в пресс-службе.
Также Хабиров, побывав на месте ЧП, рассказал, что гимназия оборудована тревожной кнопкой, и в течение 10 минут после ее срабатывания прибыли росгвардейцы. По его информации, установленные в учреждении металлодетекторы среагировали на небольшой металлический нож, который был с собой у подростка. До этого в пресс-службе Приволжского округа Росгвардии сообщили РИА Новости, что три экипажа Росгвардии прибыли в школу по сигналу тревожной кнопки и задержали подростка.