15:39 03.02.2026
В доме экс-судьи Слуки в Сочи нашли коллекционные статуэтки и оружие
происшествия, россия, mercedes, toyota corolla
Происшествия, Россия, Mercedes, Toyota Corolla
КРАСНОДАР, 3 фев – РИА Новости. Ружья, ножи, ловца снов и коллекционные статуэтки нашли в доме экс-судьи Центрального районного суда Сочи Валерия Слуки, арестованного по подозрению в превышении должностных полномочий и вынесении заведомо неправосудных решений, следует из материалов в распоряжении РИА Новости.
Согласно фотоматериалам, в доме бывшего судьи найдены несколько ружей, пистолеты, ножи, коллекционные статуэтки и ловец снов, на кадрах видео можно заметить стоящие у дома Mercedes и внедорожник Toyota.
По версии следствия, с 23 июня 2021 года по 8 июля 2022 года Слука необоснованно принял к производству иски граждан, без фактического рассмотрения и исследования доказательств, не привлекая к участию представителей ответчика и заинтересованных лиц, вынес семь заведомо неправосудных решений, повлекших незаконное изъятие земельных участков в Сочи из муниципальной собственности.
Один из эпизодов по делу Слуки связан с изъятием из собственности Сочи земли почти на 5 миллионов рублей, следует из материалов в распоряжении РИА Новости.
Всего Слуке вменяются семь эпизодов преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 286, частью 1 статьи 305 УК РФ (превышение должностных полномочий и вынесение заведомо неправосудных решений). Его лишили судейской неприкосновенности и арестовали.
Экс-глава города-курорта Сочи Алексей Копайгородский - РИА Новости, 1920, 16.01.2026
Суд изъял имущество экс-мэра Сочи и его близких
