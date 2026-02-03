https://ria.ru/20260203/chp-2071971802.html
В доме экс-судьи Слуки в Сочи нашли коллекционные статуэтки и оружие
В доме экс-судьи Слуки в Сочи нашли коллекционные статуэтки, ружья и ножи
КРАСНОДАР, 3 фев – РИА Новости. Ружья, ножи, ловца снов и коллекционные статуэтки нашли в доме экс-судьи Центрального районного суда Сочи Валерия Слуки, арестованного по подозрению в превышении должностных полномочий и вынесении заведомо неправосудных решений, следует из материалов в распоряжении РИА Новости.
Согласно фотоматериалам, в доме бывшего судьи найдены несколько ружей, пистолеты, ножи, коллекционные статуэтки и ловец снов, на кадрах видео можно заметить стоящие у дома Merced
es и внедорожник Toyo
ta.
По версии следствия, с 23 июня 2021 года по 8 июля 2022 года Слука необоснованно принял к производству иски граждан, без фактического рассмотрения и исследования доказательств, не привлекая к участию представителей ответчика и заинтересованных лиц, вынес семь заведомо неправосудных решений, повлекших незаконное изъятие земельных участков в Сочи из муниципальной собственности.
Один из эпизодов по делу Слуки связан с изъятием из собственности Сочи земли почти на 5 миллионов рублей, следует из материалов в распоряжении РИА Новости.
Всего Слуке вменяются семь эпизодов преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 286, частью 1 статьи 305 УК РФ
(превышение должностных полномочий и вынесение заведомо неправосудных решений). Его лишили судейской неприкосновенности и арестовали.