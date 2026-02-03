КРАСНОДАР, 3 фев – РИА Новости. Ружья, ножи, ловца снов и коллекционные статуэтки нашли в доме экс-судьи Центрального районного суда Сочи Валерия Слуки, арестованного по подозрению в превышении должностных полномочий и вынесении заведомо неправосудных решений, следует из материалов в распоряжении РИА Новости.

Согласно фотоматериалам, в доме бывшего судьи найдены несколько ружей, пистолеты, ножи, коллекционные статуэтки и ловец снов, на кадрах видео можно заметить стоящие у дом а Merced es и внедорожни к Toyo ta.

По версии следствия, с 23 июня 2021 года по 8 июля 2022 года Слука необоснованно принял к производству иски граждан, без фактического рассмотрения и исследования доказательств, не привлекая к участию представителей ответчика и заинтересованных лиц, вынес семь заведомо неправосудных решений, повлекших незаконное изъятие земельных участков в Сочи из муниципальной собственности.

Один из эпизодов по делу Слуки связан с изъятием из собственности Сочи земли почти на 5 миллионов рублей, следует из материалов в распоряжении РИА Новости.