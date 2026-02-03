https://ria.ru/20260203/cherkassy-2071849046.html
В Черкассах прогремели взрывы
Взрывы прогремели в Черкассах в центральной Украине на фоне объявленной воздушной тревоги, сообщило украинское издание "Телеграф". РИА Новости, 03.02.2026
В Черкассах в центральной Украине прогремели взрывы