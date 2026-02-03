В ДТП в Омской области два человека и две лошади погибли

"В результате аварии 18-летние водитель и его пассажир погибли на месте происшествия до приезда скорой медицинской помощи, два пассажира, 19 и 16 лет, с тяжелыми травмами госпитализированы в медицинское учреждение, находятся в реанимации. Животные погибли", - сообщили в пресс-службе ведомства.