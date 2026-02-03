Рейтинг@Mail.ru
В ДТП в Омской области два человека и две лошади погибли
09:33 03.02.2026 (обновлено: 10:58 03.02.2026)
В ДТП в Омской области два человека и две лошади погибли
происшествия
омская область
таврический район
омск
lada vesta
новый год
происшествия, омская область, таврический район, омск, lada vesta, новый год
Происшествия, Омская область, Таврический район, Омск, Lada Vesta, Новый год
ОМСК, 3 фев - РИА Новости. Два человека и две лошади погибли в ДТП на трассе в Омской области, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.
В Таврическом районе Омской области на дороге "Омск-Русская Поляна" водитель Lada Priora ехал по трассе с тремя пассажирами со стороны поселка Павлоградка в направлении Омска. В районе 67-го километра он врезался в двух лошадей, переходивших дорогу, машина съехала в кювет и перевернулась.
"В результате аварии 18-летние водитель и его пассажир погибли на месте происшествия до приезда скорой медицинской помощи, два пассажира, 19 и 16 лет, с тяжелыми травмами госпитализированы в медицинское учреждение, находятся в реанимации. Животные погибли", - сообщили в пресс-службе ведомства.
Спасатели МЧС на месте ДТП с участием автобуса и грузового автомобиля в Красноярском крае - РИА Новости, 1920, 02.02.2026
В ДТП в Красноярском крае погибли четверо подростков
2 февраля, 17:40
 
ПроисшествияОмская областьТаврический районОмскLada VestaНовый год
 
 
