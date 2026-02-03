https://ria.ru/20260203/chelovek-2071859281.html
В ДТП в Омской области два человека и две лошади погибли
В ДТП в Омской области два человека и две лошади погибли - РИА Новости, 03.02.2026
В ДТП в Омской области два человека и две лошади погибли
Два человека и две лошади погибли в ДТП на трассе в Омской области, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры. РИА Новости, 03.02.2026
2026-02-03T09:33:00+03:00
2026-02-03T09:33:00+03:00
2026-02-03T10:58:00+03:00
происшествия
омская область
таврический район
омск
lada vesta
новый год
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/03/2071879787_0:315:942:845_1920x0_80_0_0_23b752d6086053617012591ae1abaaea.jpg
https://ria.ru/20260202/gruzovik-2071770770.html
омская область
таврический район
омск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/03/2071879787_0:157:943:864_1920x0_80_0_0_4d66e06d8071a9a54e836a4db9f15b87.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, омская область, таврический район, омск, lada vesta, новый год
Происшествия, Омская область, Таврический район, Омск, Lada Vesta, Новый год
В ДТП в Омской области два человека и две лошади погибли
В ДТП на трассе в Омской области два человека и две лошади погибли