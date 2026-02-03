https://ria.ru/20260203/cheljabinsk-2071861259.html
В Челябинске без водоснабжения остались десятки жилых домов
ЧЕЛЯБИНСК, 3 фев - РИА Новости.
Специалисты проводят ремонтные работы на водоводе в Челябинске, где без водоснабжения остались десятки жилых домов, прокуратура организовала проверку, сообщил пресс-центр
прокуратуры региона.
По данным МУП "Производственное объединение водоснабжения и водоотведения", в связи с устранением повреждения на водоводе по улице Новороссийской временно приостановлено водоснабжение около 200 многоквартирных жилых домов, а также частного сектора.
"Прокуратурой Ленинского района Челябинска
организована проверка в связи с произошедшей коммунальной аварией на водоводе по улице Новороссийской. Прокурор района Ольга Чубук выехала к месту аварии, установлена причина прорыва, работниками МУП "ПОВВ" проводятся ремонтные работы, приняты меры к откачке воды с проезжей части", - говорится в сообщении.
Подрядная организация занимается расчисткой дорожного полотна, движение общественного транспорта не остановлено, уточняется в сообщении.
В настоящее время до устранения аварии многоквартирные дома и социальные учреждения остаются без воды, жителям организован ее подвоз, поясняет пресс-центр.