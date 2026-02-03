Рейтинг@Mail.ru
В Челябинске без водоснабжения остались десятки жилых домов - РИА Новости, 03.02.2026
09:44 03.02.2026 (обновлено: 10:54 03.02.2026)
В Челябинске без водоснабжения остались десятки жилых домов
В Челябинске без водоснабжения остались десятки жилых домов
Специалисты проводят ремонтные работы на водоводе в Челябинске, где без водоснабжения остались десятки жилых домов, прокуратура организовала проверку, сообщил... РИА Новости, 03.02.2026
происшествия, челябинск, ленинский район
В Челябинске без водоснабжения остались десятки жилых домов

ЧЕЛЯБИНСК, 3 фев - РИА Новости. Специалисты проводят ремонтные работы на водоводе в Челябинске, где без водоснабжения остались десятки жилых домов, прокуратура организовала проверку, сообщил пресс-центр прокуратуры региона.
По данным МУП "Производственное объединение водоснабжения и водоотведения", в связи с устранением повреждения на водоводе по улице Новороссийской временно приостановлено водоснабжение около 200 многоквартирных жилых домов, а также частного сектора.
"Прокуратурой Ленинского района Челябинска организована проверка в связи с произошедшей коммунальной аварией на водоводе по улице Новороссийской. Прокурор района Ольга Чубук выехала к месту аварии, установлена причина прорыва, работниками МУП "ПОВВ" проводятся ремонтные работы, приняты меры к откачке воды с проезжей части", - говорится в сообщении.
Подрядная организация занимается расчисткой дорожного полотна, движение общественного транспорта не остановлено, уточняется в сообщении.
В настоящее время до устранения аварии многоквартирные дома и социальные учреждения остаются без воды, жителям организован ее подвоз, поясняет пресс-центр.
Сотрудники СК РФ у обрушенной опоры линии электропередач в Мурманской области - РИА Новости, 1920, 02.02.2026
Около 50% абонентов в Мурманской области были под угрозой отключения света
2 февраля, 11:24
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
