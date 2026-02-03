https://ria.ru/20260203/chechnya-2071850326.html
В Чечне объявили режим беспилотной опасности
Режим беспилотной опасности объявили на территории Чечни, сообщает Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. РИА Новости, 03.02.2026
