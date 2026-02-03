Рейтинг@Mail.ru
В Британии рассказали, что задумала Каллас против России
06:03 03.02.2026 (обновлено: 17:49 03.02.2026)
В Британии рассказали, что задумала Каллас против России
Глава дипломатии ЕС Кая Каллас может попытаться сорвать новый раунд переговоров в ОАЭ между Россией и Украиной, заявил британский военный аналитик Александр...
В Британии рассказали, что задумала Каллас против России

Меркурис: Каллас может попытаться сорвать новый раунд переговоров в ОАЭ

© REUTERS / Liesa JohannssenГлава евродипломатии ЕС Кая Каллас
Глава евродипломатии ЕС Кая Каллас - РИА Новости, 1920, 03.02.2026
© REUTERS / Liesa Johannssen
Глава евродипломатии ЕС Кая Каллас. Архивное фото
МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Глава дипломатии ЕС Кая Каллас может попытаться сорвать новый раунд переговоров в ОАЭ между Россией и Украиной, заявил британский военный аналитик Александр Меркурис в эфире своего YouTube-канала.
"Что касается Украины, то она (Каллас. — Прим. ред.) ясно понимает, что ситуация сейчас отчаянная и неустойчивая и долго так продолжаться не может. Киеву нужно перемирие, а не переговоры о мире, а значит, их надо затянуть, ну или сорвать, если получится", — пояснил он.
По словам эксперта, Каллас может попробовать воспользоваться разногласиями между Киевом и Москвой, чтобы помочь Зеленскому затянуть переговоры.
"Расчет на то, что россияне устанут и скажут, что, мол, мир с Зеленским невозможен и единственный способ достичь мира — это его сместить", — предположил Меркурис.
Вчера глава дипломатии ЕС Кая Каллас заявила, что России в урегулировании по Украине "незачем разговаривать с европейцами, они уже разговаривают с американцами".
Ранее в понедельник пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что следующий раунд переговоров представителей России, США и Украины по урегулированию украинского конфликта состоится в Абу-Даби 4-5 февраля.
