В Белом доме заявили, что сбили иранский беспилотник - РИА Новости, 03.02.2026
21:24 03.02.2026
В Белом доме заявили, что сбили иранский беспилотник
Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт заявила, что силы Центрального командования США сбили иранский беспилотник, который якобы действовал агрессивно по...
в мире, сша, аравийское море, каролин левитт, авраам линкольн
В мире, США, Аравийское море, Каролин Левитт, Авраам Линкольн
В Белом доме заявили, что сбили иранский беспилотник

Левитт: США сбили иранский беспилотник

© РИА Новости / Игорь Наймушин | Перейти в медиабанкВид на Капитолий после снегопада в Вашингтоне
Вид на Капитолий после снегопада в Вашингтоне
© РИА Новости / Игорь Наймушин
Перейти в медиабанк
Вид на Капитолий после снегопада в Вашингтоне. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 3 фев - РИА Новости. Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт заявила, что силы Центрального командования США сбили иранский беспилотник, который якобы действовал агрессивно по отношению к одному из военных кораблей.
Ранее агентство Рейтер передало, что военные США сбили якобы иранский дрон, который, предположительно, приблизился к американскому авианосцу в Аравийском море.
"Центральное командование США приняло решение сбить этот иранский беспилотник. Он был без экипажа и вёл себя агрессивно по отношению к нашему авианосцу "Авраам Линкольн", который, как мы знаем, находится в регионе по распоряжению президента (США Дональда - ред.) Трампа", - сказала Левитт в интервью телеканалу Fox News.
По мнению представительницы Белого дома, это решение было необходимым и оправданным.
В миреСШААравийское мореКаролин ЛевиттАвраам Линкольн
 
 
Заголовок открываемого материала