В Белом доме заявили, что сбили иранский беспилотник

ВАШИНГТОН, 3 фев - РИА Новости. Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт заявила, что силы Центрального командования США сбили иранский беспилотник, который якобы действовал агрессивно по отношению к одному из военных кораблей.

Ранее агентство Рейтер передало, что военные США сбили якобы иранский дрон, который, предположительно, приблизился к американскому авианосцу в Аравийском море.

"Центральное командование США приняло решение сбить этот иранский беспилотник. Он был без экипажа и вёл себя агрессивно по отношению к нашему авианосцу "Авраам Линкольн", который, как мы знаем, находится в регионе по распоряжению президента (США Дональда - ред.) Трампа", - сказала Левитт в интервью телеканалу Fox News