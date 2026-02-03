Рейтинг@Mail.ru
Новый российский БПЛА поставили на харьковское направление - РИА Новости, 03.02.2026
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
02:23 03.02.2026
Новый российский БПЛА поставили на харьковское направление
Новый российский БПЛА поставили на харьковское направление - РИА Новости, 03.02.2026
Новый российский БПЛА поставили на харьковское направление
Военнослужащие группировки войск Север проводят предполётную подготовку нового российского дрона "Грузовичок", рассказал РИА Новости техник лаборатории... РИА Новости, 03.02.2026
специальная военная операция на украине
безопасность
север
север
безопасность, север
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Север
Новый российский БПЛА поставили на харьковское направление

РИА Новости: новый БПЛА "Грузовичок" поставили ВС РФ на харьковском направлении

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 03.02.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Российские военнослужащие. Архивное фото
БЕЛГОРОД, 3 фев — РИА Новости. Военнослужащие группировки войск Север проводят предполётную подготовку нового российского дрона "Грузовичок", рассказал РИА Новости техник лаборатории беспилотных систем с позывным "Кощей".
"Наша разработка российская, ее поставило нам министерство обороны. Сейчас она проходит предполетную подготовку. Некоторые моменты мы сразу усовершенствуем, изменяем под свои задачи, так как мы здесь лучше все-таки знаем некоторые нюансы", — рассказал "Кощей".
По словам военнослужащего, в такую настройку входит корректировка системы навигации и режимов полётов под конкретные боевые задачи. Также происходит знакомство пилотов с дроном, изучение внештатных ситуаций и оперативных путей их разрешения.
Военнослужащий объяснил, что заявленная грузоподъёмность у нового БПЛА 20-25 килограмм в лабораторных условиях, но необходимо рассчитывать вес груза с учётом погодных условий и нюансов поставленной задачи.
"Изначально это грузовик, то есть доставщик тяжелых грузов, но он также может выполнять и боевые задачи — универсальный дрон", — подчеркнул "Кощей".
Военнослужащий добавил, что к штатному названию "Грузовичок" добавиться и новое имя от личного состава.
"Я думаю, после боевого крещения уже наши сослуживцы сами как-то его переназовут. Бывает такая практика: пилот работает с одной какой-то птицей определенное время, уже настолько ее хорошо знает, что как-то по-своему начинает называть", — рассказал "Кощей".
Военнослужащим в работе помогает пушистая подруга с позывным "Фипка". Кошка получила свой "позывной" в честь FPV-дрона.
"Такое вот живое существо очень помогает. Особенно морально. Поэтому она тут в почёте, в ласке, в достатке. Она понимает, что мы тут чем-то непонятным заняты и старается не мешать, не лезть", — добавил "Кощей".
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьСевер
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
