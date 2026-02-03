Боливия выполнит договоры с Россией и Китаем по производству лития

МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Президент Боливии Родриго Пас заявил, что его страна будет уважать достигнутые предыдущим правительством договоренности с Россией и Китаем по производству карбоната лития, если будет подтверждена чистота этих сделок.
"(Договоры - ред.) будут соблюдены в том случае, если они транспарентны", - сказал боливийский лидер в интервью газете Financial Times.
При этом Пас отметил, что будет проведена проверка литиевых контрактов с Россией и Китаем, а их текст будет опубликован.
Правительство Боливии 11 сентября 2024 года подписало контракт с дочерней компанией российского "Росатома" Uranium One Group на строительство завода по производству карбоната лития для аккумуляторов мощностью 14 тысяч тонн в год с инвестициями в 970 миллионов долларов. Две недели спустя было заключено соглашение с китайской Hong Kong CBC о строительстве двух заводов по производству карбоната лития с аналогичным объемом вложений.
Боливия располагает запасами лития в 23 миллиона тонн и входит в "литиевый треугольник", где сосредоточено более 50% мировых запасов этого металла, вместе с Аргентиной с ее 19 миллионами тонн и Чили с 9 миллионами тонн.
