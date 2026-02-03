Рейтинг@Mail.ru
03.02.2026
10:24 03.02.2026
Боливия выполнит договоры с Россией и Китаем по производству лития
Боливия выполнит договоры с Россией и Китаем по производству лития - РИА Новости, 03.02.2026
Боливия выполнит договоры с Россией и Китаем по производству лития
Президент Боливии Родриго Пас заявил, что его страна будет уважать достигнутые предыдущим правительством договоренности с Россией и Китаем по производству... РИА Новости, 03.02.2026
боливия, россия, китай, государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
В мире, Боливия, Россия, Китай, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
Боливия выполнит договоры с Россией и Китаем по производству лития

Пас: Боливия выполнит договоры с Россией и Китаем по производству лития

© AP Photo / Freddy BarraganРодриго Пас обращается к сторонникам после президентских выборах в Ла-Пасе, Боливия
Родриго Пас обращается к сторонникам после президентских выборах в Ла-Пасе, Боливия - РИА Новости, 1920, 03.02.2026
© AP Photo / Freddy Barragan
Родриго Пас обращается к сторонникам после президентских выборах в Ла-Пасе, Боливия. Архивное фото
МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Президент Боливии Родриго Пас заявил, что его страна будет уважать достигнутые предыдущим правительством договоренности с Россией и Китаем по производству карбоната лития, если будет подтверждена чистота этих сделок.
Министр экономики Боливии Хосе Габриэль Эспиноса ранее сообщил РИА Новости, что власти изучат соглашения по литию, подписанные с Россией и с Китаем, на предмет их соответствия всем нормам и новому законодательству.
Флаг Боливии - РИА Новости, 1920, 30.01.2026
Боливия поблагодарила Россию за поставку 1400 тонн зерна
30 января, 21:56
"(Договоры - ред.) будут соблюдены в том случае, если они транспарентны", - сказал боливийский лидер в интервью газете Financial Times.
При этом Пас отметил, что будет проведена проверка литиевых контрактов с Россией и Китаем, а их текст будет опубликован.
Правительство Боливии 11 сентября 2024 года подписало контракт с дочерней компанией российского "Росатома" Uranium One Group на строительство завода по производству карбоната лития для аккумуляторов мощностью 14 тысяч тонн в год с инвестициями в 970 миллионов долларов. Две недели спустя было заключено соглашение с китайской Hong Kong CBC о строительстве двух заводов по производству карбоната лития с аналогичным объемом вложений.
Боливия располагает запасами лития в 23 миллиона тонн и входит в "литиевый треугольник", где сосредоточено более 50% мировых запасов этого металла, вместе с Аргентиной с ее 19 миллионами тонн и Чили с 9 миллионами тонн.
Чрезвычайный и Полномочный Посол РФ в Боливии Дмитрий Верченко - РИА Новости, 1920, 15.12.2025
Боливия заинтересована в ядерном центре "Росатома", заявил посол
15 декабря 2025, 04:03
 
