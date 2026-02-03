Рейтинг@Mail.ru
Названа стоимость билетов на концерт группы "Звери" в Москве
04:49 03.02.2026
Названа стоимость билетов на концерт группы "Звери" в Москве
Названа стоимость билетов на концерт группы "Звери" в Москве
Комплект билетов в ложу на большой стадионный концерт группы "Звери" в "Лужниках" в Москве обойдется их поклонникам более чем в полмиллиона рублей за полгода до РИА Новости, 03.02.2026
https://ria.ru/20260203/kurtukova-2071791428.html
https://ria.ru/20260201/dolina-2071579552.html
МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Комплект билетов в ложу на большой стадионный концерт группы "Звери" в "Лужниках" в Москве обойдется их поклонникам более чем в полмиллиона рублей за полгода до мероприятия, выяснило РИА Новости.
"Звери" дадут большой стадионный концерт в столичных "Лужниках" 15 августа.
По данным корреспондента РИА Новости, ложа рассчитана на 22 человека, при этом купить один билет нельзя - они продаются исключительно комплектом. Более чем за полгода до проведения концерта в продаже остался лишь один такой комплект. В соседних таких же ложах свободных мест уже нет.
При этом в продаже есть ложа побольше, рассчитанная на 53 человека. Билеты туда продаются не комплектом, а по отдельности. Стоимость одного билета составляет 25 тысяч рублей.
Поклонники "Зверей" могут выкупить целиком ложу на 20 человек за 500 тысяч рублей. Кроме того, для покупки доступны две ложи поменьше, для 18 человек. Их можно выкупить только целиком, цена одной составляет 450 тысяч рублей.
Для тех, кто не готов отдавать такие суммы, есть и бюджетные варианты. Так, самый доступный вариант - место на дальних трибунах, стоимость таких билетов варьируется от двух до 4,5 тысячи рублей. Места на трибунах поближе обойдутся от пяти до 10 тысяч рублей. Кроме того, есть билеты на танцпол стоимостью 3,3 тысячи рублей и фан-зону - за 4,3 тысячи рублей.
Группа "Звери" была основана Романом Билыком в 2000 году. Коллектив получил признание по версии различных музыкальных премий. Так, в 2005 году "Звери" получили премию "MTV Россия", а после стали "Лучшим исполнителем России" по версии "MTV Europe Music Awards". Кроме того, "Зверей" признавали девять раз лучшей рок-группой по версии премии телеканала "Муз-ТВ".
В копилке группы "Звери" девять полноформатных альбомов и шесть альбомов EP. Последней выпущенной пластинкой стал Live-альбом "Лужники-2024".
