Рейтинг@Mail.ru
"Билайн" добавил в приложение бесплатный сканер киберугроз - РИА Новости, 03.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:57 03.02.2026
https://ria.ru/20260203/bilayn-2072011957.html
"Билайн" добавил в приложение бесплатный сканер киберугроз
"Билайн" добавил в приложение бесплатный сканер киберугроз - РИА Новости, 03.02.2026
"Билайн" добавил в приложение бесплатный сканер киберугроз
"Билайн" добавил в свое приложение бесплатный сканер киберугроз - он позволит абонентам узнать, посещали ли они фишинговые или вредоносные сайты, говорится в... РИА Новости, 03.02.2026
2026-02-03T17:57:00+03:00
2026-02-03T17:57:00+03:00
технологии
билайн
лаборатория касперского
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/10/1764057944_0:23:2000:1148_1920x0_80_0_0_5c12fee6e13774cdf77f21c885bbe1bf.jpg
https://ria.ru/20260203/roskomnadzor-2071946678.html
https://ria.ru/20260203/bilayn-2071776304.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/10/1764057944_181:0:1961:1335_1920x0_80_0_0_1157853c243589381818f75c1559c90e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
технологии, билайн, лаборатория касперского
Технологии, Билайн, Лаборатория Касперского
"Билайн" добавил в приложение бесплатный сканер киберугроз

«Билайн» запустил бесплатный сканер киберугроз в своем приложении

© РИА Новости / Евгений КолотевЛоготип "Билайн" на экране смартфона
Логотип Билайн на экране смартфона - РИА Новости, 1920, 03.02.2026
© РИА Новости / Евгений Колотев
Логотип "Билайн" на экране смартфона. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. "Билайн" добавил в свое приложение бесплатный сканер киберугроз - он позволит абонентам узнать, посещали ли они фишинговые или вредоносные сайты, говорится в релизе оператора.
"Клиенты "Билайна" теперь могут прямо в мобильном приложении запустить проверку, чтобы узнать, посещали ли они со своего устройства потенциально опасные ресурсы - например, фишинговые или вредоносные сайты. Новая функция, разработанная совместно с "Лабораторией Касперского", позволит пользователям одним нажатием на кнопку оценивать киберриски и своевременно принимать защитные меры", - сказано в сообщении.
Работа за компьютером - РИА Новости, 1920, 03.02.2026
Роскомнадзор в январе заблокировал более четырех тысяч фишинговых ресурсов
Вчера, 14:37
Решение может работать на любых устройствах, независимо от версии ОС. Для проверки пользователю не нужно устанавливать дополнительные программы.
Оператор сверяет данные о трафике клиента за последние 30 дней с базами киберугроз, определяет степень риска и дает ответ по принципу светофора: зеленый - нет угроз, желтый - были переходы на потенциально опасные ресурсы, красный - высокая вероятность заражения.
"Только за последние три месяца 2025 года мы заблокировали больше 50 тыс фишинговых ресурсов, а почти 4 млн наших клиентов столкнулись с киберугрозами. Запуск этой функции - еще один шаг в рамках нашей стратегии по защите абонентов от киберугроз. Мы уверены, что она станет полезным инструментом для всех, кто ценит свою конфиденциальность и безопасность в цифровом мире", - прокомментировал директор по антифроду "Билайна" Петр Алферов.
Молодой человек с телефоном в руках - РИА Новости, 1920, 03.02.2026
Билайн увеличил темпы строительства сети более чем вдвое в 2025 году
Вчера, 10:00
 
ТехнологииБилайнЛаборатория Касперского
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала