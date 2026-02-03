"Билайн" добавил в приложение бесплатный сканер киберугроз

Оператор сверяет данные о трафике клиента за последние 30 дней с базами киберугроз, определяет степень риска и дает ответ по принципу светофора: зеленый - нет угроз, желтый - были переходы на потенциально опасные ресурсы, красный - высокая вероятность заражения.

"Только за последние три месяца 2025 года мы заблокировали больше 50 тыс фишинговых ресурсов, а почти 4 млн наших клиентов столкнулись с киберугрозами. Запуск этой функции - еще один шаг в рамках нашей стратегии по защите абонентов от киберугроз. Мы уверены, что она станет полезным инструментом для всех, кто ценит свою конфиденциальность и безопасность в цифровом мире", - прокомментировал директор по антифроду "Билайна" Петр Алферов.