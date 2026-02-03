Рейтинг@Mail.ru
Билайн увеличил темпы строительства сети более чем вдвое в 2025 году - РИА Новости, 03.02.2026
10:00 03.02.2026
Билайн увеличил темпы строительства сети более чем вдвое в 2025 году
Билайн увеличил темпы строительства сети более чем вдвое в 2025 году - РИА Новости, 03.02.2026
Билайн увеличил темпы строительства сети более чем вдвое в 2025 году
Билайн в прошлом году построил и запустил в Москве и Московской области на 118% больше сайтов мобильной связи по сравнению с 2024-м, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 03.02.2026
билайн, вымпелком, москва, московская область (подмосковье)
Билайн, ВымпелКом, Москва, Московская область (Подмосковье)

Билайн увеличил темпы строительства сети более чем вдвое в 2025 году

© РИА Новости / Владимир Песня Молодой человек с телефоном в руках
Молодой человек с телефоном в руках - РИА Новости, 1920, 03.02.2026
© РИА Новости / Владимир Песня
Молодой человек с телефоном в руках. Архивное фото
МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Билайн в прошлом году построил и запустил в Москве и Московской области на 118% больше сайтов мобильной связи по сравнению с 2024-м, сообщает пресс-служба оператора.
Так, Билайн существенно ускорил расширение и модернизацию сети в регионе.
Основной фокус строительства был сосредоточен на территориях, где москвичи проводят большую часть времени: в новых жилых комплексах и спальных районах Москвы, рядом с действующими и строящимися станциями метро, а также в зонах с растущей нагрузкой на сеть из-за локальных перемещений жителей — между домом, работой и повседневными маршрутами.
Отдельное внимание Билайн уделил развитию сети в Московской области: были усилены локации, куда горожане регулярно выезжают за город — дачные поселки, садовые товарищества и загородные жилые массивы. Такое развитие инфраструктуры позволило повысить стабильность голосовой связи и мобильного интернета именно там, где связь особенно важна, и подготовить сеть к дальнейшему росту цифровых сервисов и пользовательской активности.
Увеличение темпов строительства стало ответом на изменение пользовательских сценариев: москвичи все чаще работают онлайн, пользуются цифровыми сервисами в дороге, дома и во время отдыха. Качественная связь сегодня — это базовая городская инфраструктура, без которой невозможно представить повседневную жизнь мегаполиса.
"Москвичи проводят в сети все больше времени, и наша задача — чтобы качество связи росло вместе с этой активностью. Поэтому мы наращиваем строительство с опережением и модернизируем действующую инфраструктуру именно там, где люди живут и перемещаются каждый день: в новых жилых комплексах и спальных районах, рядом со станциями метро, а также в популярных загородных локациях. Большое внимание мы уделяем отказоустойчивости сети — это позволяет обеспечивать стабильную связь даже в сложных погодных условиях и в периоды пиковых нагрузок", — цитирует пресс-служба директора Московского региона Билайна Олега Бирюкова.
По итогам измерений DMTEL (ООО "ДМТЕЛ-Сервис")*, проведенных летом 2025 года, Билайн занял первое место в Москве среди операторов "большой четверки" по качеству голосовой связи, передачи данных и доступности сети LTE — абоненты могли использовать 4G 99,96% времени.
* Исследование проводилось компанией DMTEL среди операторов большой четверки в Москве в период с 1 по 22 октября 2025 года с помощью критериев, выбранных DMTEL самостоятельно. Ознакомиться с полным текстом исследования можно на сайте компании.
БилайнВымпелКомМоскваМосковская область (Подмосковье)
 
 
