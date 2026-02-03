Билайн увеличил темпы строительства сети более чем вдвое в 2025 году

МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Билайн в прошлом году построил и запустил в Москве и Московской области на 118% больше сайтов мобильной связи по сравнению с 2024-м, сообщает пресс-служба оператора.

Так, Билайн существенно ускорил расширение и модернизацию сети в регионе.

Основной фокус строительства был сосредоточен на территориях, где москвичи проводят большую часть времени: в новых жилых комплексах и спальных районах Москвы, рядом с действующими и строящимися станциями метро, а также в зонах с растущей нагрузкой на сеть из-за локальных перемещений жителей — между домом, работой и повседневными маршрутами.

Отдельное внимание Билайн уделил развитию сети в Московской области: были усилены локации, куда горожане регулярно выезжают за город — дачные поселки, садовые товарищества и загородные жилые массивы. Такое развитие инфраструктуры позволило повысить стабильность голосовой связи и мобильного интернета именно там, где связь особенно важна, и подготовить сеть к дальнейшему росту цифровых сервисов и пользовательской активности.

Увеличение темпов строительства стало ответом на изменение пользовательских сценариев: москвичи все чаще работают онлайн, пользуются цифровыми сервисами в дороге, дома и во время отдыха. Качественная связь сегодня — это базовая городская инфраструктура, без которой невозможно представить повседневную жизнь мегаполиса.

"Москвичи проводят в сети все больше времени, и наша задача — чтобы качество связи росло вместе с этой активностью. Поэтому мы наращиваем строительство с опережением и модернизируем действующую инфраструктуру именно там, где люди живут и перемещаются каждый день: в новых жилых комплексах и спальных районах, рядом со станциями метро, а также в популярных загородных локациях. Большое внимание мы уделяем отказоустойчивости сети — это позволяет обеспечивать стабильную связь даже в сложных погодных условиях и в периоды пиковых нагрузок", — цитирует пресс-служба директора Московского региона Билайна Олега Бирюкова.

По итогам измерений DMTEL (ООО "ДМТЕЛ-Сервис")*, проведенных летом 2025 года, Билайн занял первое место в Москве среди операторов "большой четверки" по качеству голосовой связи, передачи данных и доступности сети LTE — абоненты могли использовать 4G 99,96% времени.