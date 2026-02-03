Рейтинг@Mail.ru
Над российскими регионами уничтожили 21 украинский беспилотник - РИА Новости, 03.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:15 03.02.2026 (обновлено: 15:21 03.02.2026)
https://ria.ru/20260203/bespilotniki-2071938565.html
Над российскими регионами уничтожили 21 украинский беспилотник
Над российскими регионами уничтожили 21 украинский беспилотник - РИА Новости, 03.02.2026
Над российскими регионами уничтожили 21 украинский беспилотник
ПВО с 10.00 мск до 14.00 мск перехватила и уничтожила 21 украинский БПЛА над российскими регионами, сообщило Минобороны России во вторник. РИА Новости, 03.02.2026
2026-02-03T14:15:00+03:00
2026-02-03T15:21:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
беспилотники
пво
украина
вооруженные силы украины
безопасность
белгородская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/1b/2065077675_0:0:3043:1713_1920x0_80_0_0_2c6511ed0ca3702e734eb4c17f6310b9.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
украина
белгородская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/1b/2065077675_181:0:2880:2024_1920x0_80_0_0_edbe0faf5c52d85e6a916df05e074064.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, беспилотники, пво, украина, вооруженные силы украины, безопасность, белгородская область, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Россия, Беспилотники, ПВО, Украина, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Белгородская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Над российскими регионами уничтожили 21 украинский беспилотник

МО: силы ПВО за 4 часа уничтожили 21 украинский дрон над российскими регионами

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкСамоходный зенитный ракетно-пушечный комплекс Панцирь-С1
Самоходный зенитный ракетно-пушечный комплекс Панцирь-С1 - РИА Новости, 1920, 03.02.2026
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
Самоходный зенитный ракетно-пушечный комплекс Панцирь-С1. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. ПВО с 10.00 мск до 14.00 мск перехватила и уничтожила 21 украинский БПЛА над российскими регионами, сообщило Минобороны России во вторник.
«
"Третьего февраля в период с 10.00 мск до 14.00 мск дежурными средствами ПВО перехвачен и уничтожен 21 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа: 20 БПЛА - над территорией Белгородской области и один БПЛА - над территорией Брянской области", - следует из сообщения российского оборонного ведомства.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияБеспилотникиПВОУкраинаВооруженные силы УкраиныБезопасностьБелгородская областьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала