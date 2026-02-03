https://ria.ru/20260203/bespilotniki-2071938565.html
Над российскими регионами уничтожили 21 украинский беспилотник
ПВО с 10.00 мск до 14.00 мск перехватила и уничтожила 21 украинский БПЛА над российскими регионами, сообщило Минобороны России во вторник. РИА Новости, 03.02.2026
россия, беспилотники, пво, украина, вооруженные силы украины, безопасность, белгородская область, министерство обороны рф (минобороны рф)
Над российскими регионами уничтожили 21 украинский беспилотник
МО: силы ПВО за 4 часа уничтожили 21 украинский дрон над российскими регионами