ПВО ночью уничтожила десять украинских беспилотников - РИА Новости, 03.02.2026
Специальная военная операция на Украине
 
07:12 03.02.2026 (обновлено: 07:51 03.02.2026)
ПВО ночью уничтожила десять украинских беспилотников
ПВО за ночь перехватила и уничтожила десять украинских БПЛА над регионами России, сообщило Минобороны РФ во вторник. РИА Новости, 03.02.2026
© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкВоеннослужащие ведут огонь из зенитной установки ЗУ-23 и ПКМ
Военнослужащие ведут огонь из зенитной установки ЗУ-23 и ПКМ - РИА Новости, 1920, 03.02.2026
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Военнослужащие ведут огонь из зенитной установки ЗУ-23 и ПКМ. Архивное фото
МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. ПВО за ночь перехватила и уничтожила десять украинских БПЛА над регионами России, сообщило Минобороны РФ во вторник.
"В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 10 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: три БПЛА - над территорией Белгородской области, три БПЛА - над территорией Орловской области, два БПЛА - над территорией Калужской области, один БПЛА - над территорией Курской области и один БПЛА - над территорией Ростовской области", - следует из сообщения российского оборонного ведомства.
