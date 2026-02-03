https://ria.ru/20260203/bespilotniki-2071845775.html
ПВО ночью уничтожила десять украинских беспилотников
ПВО ночью уничтожила десять украинских беспилотников - РИА Новости, 03.02.2026
ПВО ночью уничтожила десять украинских беспилотников
ПВО за ночь перехватила и уничтожила десять украинских БПЛА над регионами России, сообщило Минобороны РФ во вторник. РИА Новости, 03.02.2026
ПВО ночью уничтожила десять украинских беспилотников
Силы ПВО ночью уничтожили десять украинских беспилотников