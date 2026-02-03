Крупнейший европейский порт усилит контроль за беспилотниками

ГААГА, 3 фев - РИА Новости. Крупнейший в Европе порт нидерландского Роттердама во вторник сообщил о планах ввести более тщательный контроль за беспилотниками в своем воздушном пространстве из-за участившихся инцидентов с БПЛА в Европе.
Как отмечается в пресс-релизе порта, инциденты с участием дронов над критически важной инфраструктурой Нидерландов и Европы в 2025 году подчеркивают необходимость безопасного и организованного воздушного пространства на малых высотах.
"В этой связи в 2026 году администрация порта Роттердама под руководством начальника порта сделает важный шаг, внедрив программу Pre U-Space: первый этап на пути к полностью регулируемому воздушному пространству", - говорится в сообщении.
Основное внимание будет уделено регистрации и разрешению полетов дронов, что позволит властям лучше бороться с незарегистрированными беспилотниками. Также будут созданы специальные зоны для дронов, где будут действовать правила по защите важных объектов.
"Инциденты с подводной инфраструктурой в Балтийском море и нежелательные полеты беспилотников над жизненно важной инфраструктурой в Европе ясно показывают, что физическая безопасность, как и кибербезопасность имеют решающее значение для порта Роттердама", - приводятся в релизе слова начальника порта Рене де Вриса.
Над военной авиабазой Волкел и аэропортом Эйндховена на юге Нидерландов 21 и 22 ноября 2025 года была замечена нежелательная активность беспилотников. Вечером 21 ноября нидерландские военные использовали оружие, чтобы сбить неизвестные БПЛА над авиабазой Волкел, 22 ноября из-за дронов было приостановлено воздушное движение в аэропорту Эйндховена.
В январе газета Algemeen Dagblad сообщила, что несколько дронов были замечены над крупнейшим газораспределительным узлом Нидерландов под Омменом в конце 2025 года, однако мэр решил не предавать это огласке, что впоследствии вызвало обеспокоенность местных жителей.