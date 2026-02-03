Крупнейший европейский порт усилит контроль за беспилотниками

ГААГА, 3 фев - РИА Новости. Крупнейший в Европе порт нидерландского Роттердама во вторник сообщил о планах ввести более тщательный контроль за беспилотниками в своем воздушном пространстве из-за участившихся инцидентов с БПЛА в Европе.

Как отмечается в пресс-релизе порта, инциденты с участием дронов над критически важной инфраструктурой Нидерландов Европы в 2025 году подчеркивают необходимость безопасного и организованного воздушного пространства на малых высотах.

"В этой связи в 2026 году администрация порта Роттердама под руководством начальника порта сделает важный шаг, внедрив программу Pre U-Space: первый этап на пути к полностью регулируемому воздушному пространству", - говорится в сообщении.

Основное внимание будет уделено регистрации и разрешению полетов дронов, что позволит властям лучше бороться с незарегистрированными беспилотниками. Также будут созданы специальные зоны для дронов, где будут действовать правила по защите важных объектов.

"Инциденты с подводной инфраструктурой в Балтийском море и нежелательные полеты беспилотников над жизненно важной инфраструктурой в Европе ясно показывают, что физическая безопасность, как и кибербезопасность имеют решающее значение для порта Роттердама", - приводятся в релизе слова начальника порта Рене де Вриса.

Над военной авиабазой Волкел и аэропортом Эйндховена на юге Нидерландов 21 и 22 ноября 2025 года была замечена нежелательная активность беспилотников. Вечером 21 ноября нидерландские военные использовали оружие, чтобы сбить неизвестные БПЛА над авиабазой Волкел, 22 ноября из-за дронов было приостановлено воздушное движение в аэропорту Эйндховена.