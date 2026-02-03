https://ria.ru/20260203/bespilotnik-2071918408.html
В Белгородской области при атаке ВСУ на грузовик пострадал мужчина
В Белгородской области при атаке ВСУ на грузовик пострадал мужчина - РИА Новости, 03.02.2026
В Белгородской области при атаке ВСУ на грузовик пострадал мужчина
Мужчина получил баротравму и осколочные ранения после атаки украинского беспилотника на грузовой автомобиль в селе Дунайка Белгородской области, сообщил... РИА Новости, 03.02.2026
В Белгородской области при атаке ВСУ на грузовик пострадал мужчина
В Белгородской области при атаке БПЛА ВСУ на грузовик пострадал мужчина