Разведывательный беспилотник США летает кругами над Черным морем

05:18 03.02.2026
Разведывательный беспилотник США Northrop Grumman RQ-4B Global Hawk замечен в небе над Чёрным морем, выяснило РИА Новости, изучив полетные данные. РИА Новости, 03.02.2026
сицилия, сша, черное море, northrop grumman
Сицилия, США, Черное море, Northrop Grumman
© Фото : U.S. Air Force/Bobbi ZapkaАмериканский стратегический разведывательный БПЛА RQ-4 Global Hawk
© Фото : U.S. Air Force/Bobbi Zapka
Американский стратегический разведывательный БПЛА RQ-4 Global Hawk. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 3 фев - РИА Новости. Разведывательный беспилотник США Northrop Grumman RQ-4B Global Hawk замечен в небе над Чёрным морем, выяснило РИА Новости, изучив полетные данные.
Согласно траектории полета, беспилотник вылетел с авиабазы в Сицилии, достиг Чёрного моря и на данным момент делает летает кругами рядом с Турцией.
RQ-4B — беспилотный летательный аппарат, предназначен для разведки и наблюдения.
Стратегический разведывательный беспилотный летательный аппарат ВВС США RQ-4 Global Hawk - РИА Новости, 1920, 11.12.2025
Разведывательный дрон США заметили недалеко от границы с Россией
11 декабря 2025, 07:52
 
СицилияСШАЧерное мореNorthrop Grumman
 
 
