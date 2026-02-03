https://ria.ru/20260203/bespilotnik-2071837570.html
Разведывательный беспилотник США летает кругами над Черным морем
Разведывательный беспилотник США Northrop Grumman RQ-4B Global Hawk замечен в небе над Чёрным морем, выяснило РИА Новости, изучив полетные данные. РИА Новости, 03.02.2026
2026-02-03T05:18:00+03:00
