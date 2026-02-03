https://ria.ru/20260203/belgorod-2072061083.html
В Белгороде после массированной ракетной атаки ВСУ повреждена энергосистема
В Белгороде после массированной ракетной атаки ВСУ повреждена энергосистема - РИА Новости, 03.02.2026
В Белгороде после массированной ракетной атаки ВСУ повреждена энергосистема
Повреждения энергосистемы зафиксированы после массированной ракетной атаки ВСУ по Белгороду и Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. РИА Новости, 03.02.2026
белгород
белгородская область
В Белгороде после массированной ракетной атаки ВСУ повреждена энергосистема
