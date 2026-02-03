https://ria.ru/20260203/belgorod-2072057392.html
В Белгороде восстанавливают энергоинфраструктуру после удара ВСУ
Гладков рассказал о восстановлении энергосистемы после удара ВСУ по Белгороду
БЕЛГОРОД, 3 фев – РИА Новости. Аварийные бригады обследуют и восстанавливают поврежденную в результате ракетного удара энергетическую инфраструктуру в Белгороде, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
Ранее вечером Гладков
сообщил, что повреждения энергосистемы зафиксированы после массированной ракетной атаки ВСУ
по Белгороду
и Белгородской области
.
«
"Буквально с первых минут аварийные бригады находятся на своих местах, и параллельно происходит обследование поврежденного оборудования и сразу же восстановление… Я думаю, что в первую очередь вы увидите восстановление электричества, тепла, подачи воды в своих квартирах, домах", - обратился Гладков к белгородцам в своем Telegram-канале
.
По словам губернатора, восстановление электроснабжения ведут энергетики компании "Россети
".
"Энергетики компании "Россети" ведут восстановление электроснабжения жителей Белгородской области, обесточенных в результате ракетного удара ВСУ по объектам инфраструктуры 3 февраля", - говорится в сообщении "Россетей".
Губернатор отметил, что регион обеспечен достаточным количеством топлива.
«
"Топлива в области достаточно, все АЗС у нас работают, поэтому можно немножко отъехать в пригород для того, чтобы купить дизтопливо или бензин для своих генераторов, а не создавать большую очередь", - добавил Гладков.
Он подчеркнул, что генераторы и резервная генерация уже подключены на соцобъектах.
"Параллельно уже час назад начали подключать генераторы, резервную генерацию, которая установлена на социальных объектах, на объектах энергетики", - говорится в сообщении в Telegram-канале Гладкова.