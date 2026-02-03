Рейтинг@Mail.ru
В Белгороде восстанавливают энергоинфраструктуру после удара ВСУ - РИА Новости, 03.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
22:55 03.02.2026
https://ria.ru/20260203/belgorod-2072057392.html
В Белгороде восстанавливают энергоинфраструктуру после удара ВСУ
В Белгороде восстанавливают энергоинфраструктуру после удара ВСУ - РИА Новости, 03.02.2026
В Белгороде восстанавливают энергоинфраструктуру после удара ВСУ
Аварийные бригады обследуют и восстанавливают поврежденную в результате ракетного удара энергетическую инфраструктуру в Белгороде, сообщил губернатор... РИА Новости, 03.02.2026
2026-02-03T22:55:00+03:00
2026-02-03T22:55:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
белгородская область
белгород
вячеслав гладков
россети
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/03/1907235845_0:0:3172:1785_1920x0_80_0_0_86321fd00139c1ad80ca3697ac722a36.jpg
https://ria.ru/20260203/peremirie-2071812749.html
https://ria.ru/20260203/ukraina-2071845892.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
белгородская область
белгород
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/03/1907235845_277:0:3008:2048_1920x0_80_0_0_c1237239a8aa55209b249343ee2c8499.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, белгородская область, белгород, вячеслав гладков, россети, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Белгородская область, Белгород, Вячеслав Гладков, Россети, Вооруженные силы Украины
В Белгороде восстанавливают энергоинфраструктуру после удара ВСУ

Гладков рассказал о восстановлении энергосистемы после удара ВСУ по Белгороду

© РИА Новости / Антон Вергун | Перейти в медиабанкВид на Белгород со смотровой площадки
Вид на Белгород со смотровой площадки - РИА Новости, 1920, 03.02.2026
© РИА Новости / Антон Вергун
Перейти в медиабанк
Вид на Белгород со смотровой площадки. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
БЕЛГОРОД, 3 фев – РИА Новости. Аварийные бригады обследуют и восстанавливают поврежденную в результате ракетного удара энергетическую инфраструктуру в Белгороде, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
Ранее вечером Гладков сообщил, что повреждения энергосистемы зафиксированы после массированной ракетной атаки ВСУ по Белгороду и Белгородской области.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 03.02.2026
Вот и делай им подарки: энергетическое перемирие закончилось катастрофой
Вчера, 08:00
«
"Буквально с первых минут аварийные бригады находятся на своих местах, и параллельно происходит обследование поврежденного оборудования и сразу же восстановление… Я думаю, что в первую очередь вы увидите восстановление электричества, тепла, подачи воды в своих квартирах, домах", - обратился Гладков к белгородцам в своем Telegram-канале.
По словам губернатора, восстановление электроснабжения ведут энергетики компании "Россети".
"Энергетики компании "Россети" ведут восстановление электроснабжения жителей Белгородской области, обесточенных в результате ракетного удара ВСУ по объектам инфраструктуры 3 февраля", - говорится в сообщении "Россетей".
Губернатор отметил, что регион обеспечен достаточным количеством топлива.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 03.02.2026
Вскрыта самая опасная угроза: Украина подобрала отмычку к России
Вчера, 08:00
«
"Топлива в области достаточно, все АЗС у нас работают, поэтому можно немножко отъехать в пригород для того, чтобы купить дизтопливо или бензин для своих генераторов, а не создавать большую очередь", - добавил Гладков.
Он подчеркнул, что генераторы и резервная генерация уже подключены на соцобъектах.
"Параллельно уже час назад начали подключать генераторы, резервную генерацию, которая установлена на социальных объектах, на объектах энергетики", - говорится в сообщении в Telegram-канале Гладкова.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияБелгородская областьБелгородВячеслав ГладковРоссетиВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала